एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस जीत की नायिका रहीं स्मृति मंधाना, जिन्होंने बल्ले से कमाल दिखाया, जबकि गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयांका पाटिल ने शानदार प्रदर्शन किया।

मंधाना की मैच जिताऊ पारी

स्मृति मंधाना ने 55 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने 38 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और पूरी पारी के दौरान बेहतरीन स्ट्राइक रेट (149.09) से बल्लेबाजी की।

मंधाना के आउट होने के बाद ऋचा घोष ने तेज 18 रन (7 गेंद) की कैमियो पारी खेली। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी 41 गेंदों में 59 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी ओवर में जेमिमा (59), अमनजोत कौर (1) और दीप्ति शर्मा (1) के विकेट गिरे, लेकिन भारत ने 20 ओवर में 176/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

पावरप्ले में भारत की मजबूत शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी रही। स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने तेज रन जोड़े। हालांकि 19 रन के स्कोर पर शैफाली (19/1) आउट हो गईं।

पावरप्ले के बाद भारत का स्कोर 54/1 था। 10 ओवर के बाद टीम 86/1 पर मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। 15 ओवर के बाद स्कोर 127/1 था और टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी।

ऑस्ट्रेलिया की तेज शुरुआत, फिर लगातार झटके

177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को जॉर्जिया वोल और बेथ मूनी ने तेज शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर में रेनुका सिंह पर 18 रन बने।

लेकिन दूसरे ओवर में श्रेयांका पाटिल ने वोल (10) को आउट कर वापसी कराई। इसके बाद बेथ मूनी को श्री चरणी ने कैच कराया। एलिस पेरी, जो अपना 350वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही थीं, भी जल्दी आउट हो गईं। 3.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 32/3 पर सिमट गया। पावरप्ले के अंत तक स्कोर 44/3 था।

भारतीय स्पिनरों का कहर

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों में 57 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उस समय स्कोर 128/6 था।

इसके बाद ग्रेस हैरिस, सोफी मोलिन्यू और एनाबेल सदरलैंड बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। पूरी टीम 20 ओवर में 159/9 पर सिमट गई और भारत ने 17 रन से मैच जीत लिया। श्री चरणी और श्रेयांका पाटिल ने 3-3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी।

मैच का सार

भारत: 176/6 (20 ओवर), स्मृति मंधाना 82, जेमिमा रोड्रिग्स 59

ऑस्ट्रेलिया: 159/9 (20 ओवर), एश्ले गार्डनर 57, श्री चरणी 3 विकेट, श्रेयांका पाटिल 3 विकेट

भारत ने मैच 17 रन से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की।