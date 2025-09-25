स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का तूफानी प्रदर्शन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में भारत बनाम बांग्लादेश (IND vs BAN) के सुपर-4 मुकाबले में भी जारी रहा।
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा
बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अभिषेक की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वह 7 गेंदों पर सिर्फ 7 रन ही बना सके। जल्द ही उन्होंने अपना अंदाज बदला और गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। पहला छक्का लगाते ही उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का एशिया कप टी20 (Asia Cup T20) में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक ने रोहित शर्मा के 12 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब तक अभिषेक 17 छक्के लगा चुके हैं। अभिषेक ने 37 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।
अभिषेक ने एशिया कप के एक संस्करण में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्कों के श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। जयसूर्या के 14 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभिषेक को केवल तीन छक्कों की जरूरत थी और अब वह टूर्नामेंट के इतिहास के किसी भी अन्य बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में आसानी से आगे निकल गए हैं।
एक एशिया कप संस्करण (ODI या T20I) में किसी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के:
17 - अभिषेक शर्मा (भारत) - टी20, 2025
14 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - वनडे, 2008
13 - रोहित शर्मा (भारत) - वनडे, 2018
12 - शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) - वनडे, 2010
12 - रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) - टी20, 2022.