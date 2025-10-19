पर्थ: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे IND vs AUS 2025 सीरीज के पहले वनडे में भारत को शुरुआती झटका लगा। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए और उनके तुरंत बाद विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए।

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) पहले वनडे में शून्य पर आउट हो गए। यह उनके करियर में एक और ऐसा मौका है जब उनका बल्ला खामोश रहा। कोहली की यह पारी दर्शाती है कि क्रिकेट में कभी-कभी बड़े खिलाड़ी भी शुरुआती झटकों का सामना करते हैं। विराट ने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई मौकों पर 0 रन पर आउट होने का अनुभव किया है।

विराट कोहली का रिकॉर्ड

कोहली का यह आउट केवल एक फेल पारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह 38 बार 0 रन पर आउट हो चुके हैं। उनकी यह परफॉर्मेस बताती है कि क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी भी कभी-कभी शुरुआती झटके झेलते हैं।

रिकॉर्ड्स: विराट कोहली का शून्य पर आउट होने का इतिहास

ODI: कोहली अब तक 16 बार शून्य पर आउट हुए हैं।

Test: टेस्ट में उन्होंने 15 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि विराट जैसे दिग्गज भी कभी-कभी शुरुआती झटके झेलते हैं, लेकिन उनकी विशाल उपलब्धियों और रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज़ों में शामिल किया है।

