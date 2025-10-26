नई दिल्ली: भारत के युवा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिए गए हैं। यह पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से कैनबरा में शुरू होगी।

नितीश को दूसरे वनडे में लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने तीसरा वनडे मिस किया था। उनकी चोट के बाद यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार वे पूरी तरह फिट हैं और सीरीज के लिए टीम में शामिल रहेंगे।

बीसीसीआई ने तीसरे वनडे के दौरान बयान जारी कर बताया था कि नितीश को दूसरे मैच में चोट लगी थी और उनकी स्थिति पर मेडिकल टीम नज़र रखे हुए है। अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है, जिससे भारत की टीम को राहत मिली है।

नितीश कुमार रेड्डी का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड:

22 वर्षीय नितीश ने अब तक दो वनडे खेले हैं, जिनमें उन्होंने 27 रन बनाए और चार टी20 मैचों में 90 रन और तीन विकेट लिए हैं। उनकी अगली चुनौती ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ होगी।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज कार्यक्रम:

पहला टी20 – 29 अक्टूबर, मैनुका ओवल (कैनबरा)

दूसरा टी20 – 31 अक्टूबर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड

तीसरा टी20 – 2 नवंबर, बेलरिव ओवल (होबार्ट)

चौथा टी20 – 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20 – 8 नवंबर, गाबा (ब्रिस्बेन)

भारत की टी20 टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती।