पर्थ: भारत टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला की तैयारी कर रही है। इस दौरान दो प्रमुख खिलाड़ी, उपकप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और नव नियुक्त कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill), अपने करियर के महत्वपूर्ण मुकाम के क़रीब हैं।

श्रेयस अय्यर का बड़ा लक्ष्य

श्रेयस अय्यर को 3,000 वनडे रन पूरे करने के लिए केवल 155 रन और 5,000 अंतरराष्ट्रीय रन तक पहुँचने के लिए 240 रन की आवश्यकता है। 70 वनडे मैचों में अय्यर ने 2,845 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। उनका उच्चतम स्कोर 128* और स्ट्राइक रेट 100.00 है।

कुल मिलाकर अय्यर ने 135 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 4,760 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। अपनी स्थिति को स्थिर करने और दबाव में तेजी लाने की क्षमता ने उन्हें हाल के वर्षों में भारत की मिडिल ऑर्डर की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बना दिया है।

इस वर्ष अय्यर ने पंजाब किंग्स (PBKS) को दस साल में पहली बार आईपीएल फाइनल तक पहुँचाने में नेतृत्व किया और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, 5 मैचों में 243 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद, अय्यर ने 26 T20Is में 949 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं।

शुभमन गिल का नया अध्याय

वहीं, शुभमन गिल भारत के वनडे कप्तान के रूप में नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 26 वर्षीय ओपनर पहली बार 50-ओवर श्रृंखला में टीम की कप्तानी करेंगे, जो 20 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होगी।

गिल अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आठ वनडे मैच खेल चुके हैं और 280 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं। इस श्रृंखला में उनका लक्ष्य रन जोड़ने के साथ-साथ भारत को नेतृत्व में मजबूत शुरुआत दिलाना होगा।

टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा / प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल।