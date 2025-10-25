सिडनी: भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे में लगातार दो बार शून्य (डक) पर आउट हुए हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) अब भी उन्हें इस सीरीज का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज मान रहे हैं।

कोहली फिलहाल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जाने वाले तीसरे वनडे की तैयारी में जुटे हैं। एडिलेड और सिडनी में खेले गए शुरुआती दो मुकाबलों में वे बिना खाता खोले आउट हुए—जो उनके करियर में पहली बार हुआ है।

माइकल क्लार्क ने “बियॉन्ड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट” पर कहा, “मैंने अब तक विराट कोहली को टॉप रन-स्कोरर माना है, भले ही वे दो बार जीरो पर आउट हुए हैं। मैं अब भी मानता हूं कि तीसरे वनडे में विराट ही सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे। हेजलवुड विकेट्स में आगे रहेंगे और विराट रन में।”

क्लार्क ने साथ ही कहा कि भारत इस सीरीज में बिना जीत के नहीं रहना चाहेगा और तीसरा वनडे जीतकर टी20 सीरीज से पहले आत्मविश्वास हासिल करने की कोशिश करेगा।

क्लार्क ने आगे कहा, “मैं चाहता हूं कि भारत यह मुकाबला जीते। मैंने 2-1 ऑस्ट्रेलिया की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब अगर भारत जीतता है तो भी अच्छा होगा।”

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विराट का रिकॉर्ड हालांकि साधारण रहा है। उन्होंने यहां सात वनडे में सिर्फ 146 रन बनाए हैं, औसत 24.33 और स्ट्राइक रेट 82.95 के साथ। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कुल 31 वनडे में उनके नाम 1,327 रन, औसत 47.39 और स्ट्राइक रेट 88.34 दर्ज हैं, जिसमें छह अर्धशतक और पांच शतक शामिल हैं।