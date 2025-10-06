स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली आगामी टी20 श्रृंखला को लेकर जोश चरम पर है। हैरानी की बात यह है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) का मैच पूरी तरह हाउसफुल हो गया है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं। इस बार दर्शकों की उत्सुकता का केंद्र बने हैं युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, जिन्होंने हालिया प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान खींचा है। क्रिकेट प्रशंसक अब उन्हें भारत की नई टी20 सनसनी के रूप में देख रहे हैं।

ध्रुव जुरेल उभरता सितारा

ध्रुव जुरेल ने हाल के महीनों में अपनी शानदार बल्लेबाज़ी और मैच फिनिश करने की क्षमता से सभी का दिल जीत लिया है। चाहे एशिया कप के निर्णायक क्षण हों या IPL में उनकी विस्फोटक पारियां, हर जगह उन्होंने दबाव में शांत रहकर टीम को जीत दिलाई। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनसे उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

प्रशंसकों में जुरेल का क्रेज

मेलबर्न में टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री ने दिखा दिया कि भारतीय प्रशंसक सिर्फ नामी दिग्गजों पर निर्भर नहीं हैं। कोहली-रोहित की अनुपस्थिति के बावजूद, जुरेल जैसे युवा खिलाड़ियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर उनके फिनिशिंग शॉट्स और ग्लववर्क के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे उनका फैनबेस तेजी से बढ़ा है।

टीम इंडिया के लिए नई उम्मीद

टीम इंडिया के लिए जुरेल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की उम्मीद बनकर उभरे हैं। कप्तान हार्दिक पंड्या और कोच राहुल द्रविड़ दोनों ही उन्हें “टी20 फॉर्मेट का भविष्य” मानते हैं। अगर वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह सीरीज़ उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।

MCG हाउसफुल का संदेश

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की 1 लाख से ज़्यादा सीटों का भर जाना बताता है कि भारत के युवा खिलाड़ियों में भी दर्शकों का विश्वास मजबूत है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, टिकट मैच से तीन हफ्ते पहले ही बिक गए। यह भारतीय क्रिकेट की नई दिशा को दर्शाता है कि जहां ध्रुव जुरेल जैसे चेहरे अब केंद्र में हैं।