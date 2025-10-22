एडिलेड : भारत के खिलाफ पर्थ में अपने घरेलू मैदान पर पदार्पण मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप को नियमित विकेटकीपर एलेक्स कैरी की वापसी के कारण गुरुवार को यहां होने वाले दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है लेकिन वह अगले मौके के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हैं।

जोश इंग्लिस और कैरी दोनों श्रृंखला के पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। फिलिप ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने दो शानदार कैच लिए और 29 गेंदों पर 37 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली तथा कप्तान मिशेल मार्श के साथ 55 रन की साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से जीत मिली। इस 28 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरे वनडे से पहले क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘अगर मुझे मौका मिलेगा तो वह मध्यक्रम में (ऑस्ट्रेलिया के लिए) होगा। मैं परिस्थितियों से बहुत जल्दी सामंजस्य बिठा देता हूं और इस पर मुझे गर्व है।'

इंग्लिस के पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने और कैरी के वापस लौटने के बाद फिलिप जानते हैं कि उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है लेकिन उन्होंने मौका मिलने की उम्मीद बनाए रखी है। उन्होंने कहा, ‘केज (कैरी) और इंगो (इंगलिस) असाधारण खिलाड़ी हैं। टीम में कई जाने-पहचाने चेहरे हैं और कप्तान के रूप में बाइसन (मार्श) ने मुझे काफी सहज और आश्वस्त महसूस कराया। मुझे मौका मिलने की उम्मीद है और मैं खेलने के लिए तैयार हूं।'

