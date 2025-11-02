स्पोर्ट्स डेस्क: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को होबार्ट के बेलेरिव ओवल में पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच (IND vs AUS 3rd T20I) में मिशेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। मेजबान टीम ने मेलबर्न में दूसरा टी20 मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है, जबकि कैनबरा में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।
हेड टू हेड (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में)
कुल मैच - 14
भारत - 7 जीत
ऑस्ट्रेलिया - 5 जीत
ड्रॉ/बेनतीजा - 2
मैच विवरण
मैच: तीसरा टी20 मैच, 2 नवंबर 2025
मैच शुरू होने का समय (आईएसटी): दोपहर 1:45 बजे
मौसम
रविवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैलेंडर में अभी शुरुआती सीज़न होने के कारण, दूसरी पारी में ओस अहम भूमिका निभा सकती है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीमें अपने बल्लेबाजों को लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ देने के लिए पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं।
पिच रिपोर्ट
बेलेरिव ओवल एक अच्छी बल्लेबाजी पिच है। हालाँकि पारी की शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों के लिए सीम की थोड़ी सी गुंजाइश होगी, लेकिन जैसे-जैसे गेंद अपनी चमक खोती जाएगी, बल्लेबाज़ी आसान होती जाएगी। गेंदबाज़ों के अनुसार, जो तेज़ गेंदबाज़ अपनी पीठ को मोड़ सकते हैं, उन्हें पिच से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन स्पिनरों की भूमिका सीमित हो सकती है।
संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैट शॉर्ट, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड/महली बियर्डमैन।