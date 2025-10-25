सिडनी: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत के नायक रहे रोहित शर्मा (नाबाद 121 रन) और विराट कोहली (नाबाद 74 रन), जिन्होंने क्लासिक साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत दिलाई।

रोहित ने 125 गेंदों पर 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 121 रन बनाते हुए 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया जबकि कोहली ने 81 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 74 रन बनाए और वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में वापस लौटे।

मैच के बाद रोहित शर्मा ने भावुक अंदाज में कहा, 'हमेशा ऑस्ट्रेलिया में खेलना खास रहा है। 2008 की यादें फिर ताजा हो गई। नहीं पता कि हम दोबारा यहां खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन हर मैच को एंजॉय करते हैं और यही हमें आगे बढ़ाता है।'

मैच के बाद विराट ने कहा, 'अच्छा लगा कि आखिरकार लय में लौट सका। खेल हमेशा सिखाता है कि मुश्किल वक्त में खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। रोहित के साथ बल्लेबाजी आसान हो जाती है — हम एक-दूसरे के खेल को अच्छे से समझते हैं।'

रोहित ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की और सीरीज के टॉप स्कोरर बने — उन्होंने तीन मैचों में 202 रन बनाए। वहीं, शुरुआती दो मैचों में लगातार डक पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने तीसरे मुकाबले में बेहतरीन वापसी करते हुए अपनी लय हासिल की।

भारत ने यह मैच 69 गेंदें शेष रहते हुए अपने नाम किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से जीती, लेकिन इस मैच ने दिखा दिया कि रोहित-विराट की जोड़ी में अब भी वही पुराना जादू बरकरार है।