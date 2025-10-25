सिडनी: भारतीय युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) को दूसरे वनडे मैच के दौरान बाएं जांघ (लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी है, जिसके चलते वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने शनिवार को इसकी पुष्टि की और बताया कि मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर रोजाना निगरानी रख रही है।

एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। मैच के बाद बीसीसीआई ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “नितीश कुमार रेड्डी को दूसरे वनडे में लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई है। वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोज उनकी निगरानी कर रही है।”

22 वर्षीय नितीश रेड्डी ने दूसरे वनडे में 10 गेंदों पर 8 रन बनाए और तीन ओवर में 24 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया।

कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय दो बदलावों की घोषणा की— अर्शदीप सिंह और नितीश रेड्डी की जगह प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया। अर्शदीप की फिटनेस को लेकर भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि एडिलेड में उन्हें ऐंठन की समस्या से जूझते देखा गया था।

ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है, जिससे तीसरा वनडे डेड रबर बन गया है। भारतीय शीर्ष क्रम अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा—कप्तान शुभमन गिल लय नहीं पकड़ पाए हैं, विराट कोहली अभी खाता नहीं खोल पाए, जबकि रोहित शर्मा ने 73 रन जरूर बनाए, लेकिन जोश हेजलवुड दोनों मैचों में उन पर भारी पड़े।

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेंसॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड।