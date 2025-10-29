कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया और भारत (Australia vs India) के बीच पहला टी20 मैच कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

पिच रिपोर्ट

मनुका ओवल की पिच पारंपरिक रूप से रन बनाने के लिए जानी जाती है। यहां औसतन पहली पारी का स्कोर 150 से ऊपर रहता है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बल्लेबाज़ शॉट खेलने में सहज महसूस करते हैं। ऐसे में सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, ट्रैविस हेड और मार्कस स्टोइनिस जैसे पावर हिटर बल्लेबाज़ दर्शकों को चौके-छक्कों की बरसात दिखा सकते हैं।

मौसम का हाल

देश की राजधानी में साल के इस समय ज़्यादा पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होता, इसलिए यहां मैचों में अभी भी कुछ नयापन नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि कैनबरा में शुरुआती टी20 मैच शुरू होने तक मौसम साफ हो जाएगा।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड