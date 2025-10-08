स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे और आखिरी युवा टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की।

पहली पारी में, भारत ने कल के स्कोर 114/7 से आगे खेलते हुए 171 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 36 रन की बढ़त दी। मेजबान टीम दूसरी पारी में 119 रन ही बना सकी, जिससे भारत को 81 रन का लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हुए, लेकिन टीम ने यह लक्ष्य 12.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

कठिन पिच पर आक्रामक खेलने का खामियाजा सूर्यवंशी और म्हात्रे को भुगतना पड़ा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम भारतीय तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी। हेनिल पटेल ने लगातार गेंदबाजी करते हुए साइमन बज और जेड होलिक को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम दो ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पर बिना रन बनाए दबाव में दिखी और फिर पूरी पारी संघर्षपूर्ण रही।

इससे पहले भारत ने पहला युवा टेस्ट और तीन युवा वनडे भी जीतकर इस दौरे को शानदार जीत के साथ समाप्त किया।