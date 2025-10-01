नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए अरुण धूमल ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर भारत की जीत को “नेतृत्व और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण” बताया। उन्होंने साथ ही साफ कहा कि भारत-पाक मुकाबलों का आकर्षण अब पहले जैसा नहीं रहा और मीडिया इन मैचों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रचारित करता है।

“चैंपियन टीम ने दुनिया को संदेश दिया”

धूमल ने भारतीय टीम की तारीफ़ करते हुए कहा, “टॉप पर पहुँचना आसान है, लेकिन वहाँ टिके रहना मुश्किल होता है। भारत ने एशिया कप में जिस तरह से लगातार दमदार प्रदर्शन किया और सभी मैच आसानी से जीते, वह बताता है कि यह टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है।” उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा की विशेष तारीफ़ की और कहा कि दबाव की घड़ी में उनका संयम और धैर्य नेतृत्व की असली पहचान है।

“टीम का रवैया दिखाता है सच्चा नेतृत्व”

जब उनसे सूर्यकुमार यादव के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र किया था, धूमल ने कहा कि कप्तान का यह आत्मविश्वास ही पूरी टीम को दिशा देता है।

“जब नेतृत्व पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है तो उसका असर मैदान पर भी दिखता है। यही कारण है कि टीम हर चुनौती का सामना मजबूती से कर पा रही है।”

“भारत सरकार का फैसला सर्वोपरि”

द्विपक्षीय सीरीज़ पर धूमल ने साफ कर दिया कि यह पूरी तरह भारत सरकार का निर्णय है। “बीसीसीआई का रुख हमेशा साफ रहा है, देश पहले, क्रिकेट बाद में। अगर सरकार कहेगी कि पाकिस्तान से सीरीज़ नहीं खेलनी है तो हम उसका पालन करेंगे।”

“अब वैसी बात नहीं रही”

भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता पर उन्होंने बड़ा बयान दिया, “पहले वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जैसे नाम आते थे, अब वैसे खिलाड़ी नहीं हैं। आज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ मैच कहीं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं, इसलिए मीडिया इन मैचों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।” धूमल ने यह भी कहा कि अगर किसी भारतीय से आज 24 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम पूछें तो शायद ही याद आएँ। “इससे साफ है कि भारत-पाक मुकाबले अब वैसी तीव्रता और आकर्षण नहीं रखते।”

“आईपीएल को नंबर 1 लीग बनाएंगे”

आईपीएल अध्यक्ष बनने के बाद धूमल ने भविष्य की झलक भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य आईपीएल को दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स लीग बनाना है। “पिछले तीन सालों में हमने बहुत मेहनत की है। अब समय है कि आईपीएल को और ऊँचाइयों पर ले जाया जाए।”

“महिला क्रिकेट से उम्मीदें”

महिला विश्व कप पर उन्होंने कहा कि भारतीय महिला टीम इस बार खिताब जीत सकती है। “उन्होंने इस बार बेहतरीन तैयारी की है और मुझे पूरा भरोसा है कि वे शानदार प्रदर्शन करेंगी।”