स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के सीनियर तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी और चयन समिति के बीच हाल के दिनों में छिड़े विवाद पर अब बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर शमी फिट होते, तो टीम में जरूर होते। दरअसल, शमी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम से बाहर किए जाने पर बीसीसीआई चयनकर्ताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलकर अपनी फिटनेस साबित कर दी थी और चयनकर्ताओं को खुद उनसे अपडेट लेने चाहिए थे।

शमी बोले : मैं फिट हूं, मुझे बाहर क्यों किया गया?

35 वर्षीय मोहम्मद शमी पिछले साल से चोटों से जूझ रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार जून 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए खेला था। इसके बाद से वह टखने और घुटने की चोटों के कारण टीम से बाहर हैं, और 2023 विश्व कप के बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी।

हाल ही में शमी ने कहा, “मैं रणजी ट्रॉफी में खेल रहा हूं, इसका मतलब मैं फिट हूँ। चयनकर्ताओं को खुद मुझसे अपडेट लेना चाहिए। खिलाड़ियों का काम फिट रहना है, रिपोर्ट भेजना नहीं।” उनके इस बयान के बाद क्रिकेट हलकों में खलबली मच गई थी और सोशल मीडिया पर “शमी बनाम चयन समिति” की चर्चा तेज हो गई थी।

वह फिट नहीं थे, इसलिए चयन नहीं हुआ : अगरकर

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोलते हुए अजीत अगरकर ने शमी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। अगरकर ने कहा, “अगर वह मुझसे ऐसा कहते हैं, तो शायद मैं जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा, लेकिन मेरा फोन सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा चालू रहता है। शमी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अगर वह फिट होते, तो इंग्लैंड दौरे या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ज़रूर विमान में होते। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह फिट नहीं थे, और हमारा घरेलू सीज़न अब शुरू ही हुआ है।”

सेलेक्टर और खिलाड़ी - बातचीत ही है समाधान

अगरकर ने यह भी संकेत दिया कि शमी के साथ उनकी व्यक्तिगत बातचीत होती रहती है और किसी भी गलतफहमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद है। उन्होंने कहा, “मैं यहाँ कोई हेडलाइन नहीं बनाना चाहता। अगर कुछ कहना है, तो मैं सीधे उन्हें कॉल करूँगा। पिछले कुछ महीनों में हमारी कई बार बात हुई है।”

टीम इंडिया की नजर अब फिट शमी पर

टीम इंडिया की तेज़ गेंदबाज़ी यूनिट में शमी की वापसी का इंतज़ार लंबे समय से है। जसप्रीत बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज़ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स के लिए शमी जैसा अनुभव अमूल्य है। अगर वह अगले कुछ महीनों में पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो उनकी वापसी तय मानी जा रही है।