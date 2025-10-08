नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर और कोच साइमन कैटिच का मानना ​​है कि चोटिल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की जगह एशेज के पहले मैच में स्कॉट बोलैंड सबसे संभावित विकल्प हैं। नियमित कप्तान पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव के कारण 21 नवंबर को पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे। संभावना है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या अभी ठीक नहीं हुई है।

कैटिच ने कहा, 'देखिए, अगर कमिंस नहीं खेलते हैं तो मुझे लगता है कि स्कॉट बोलैंड टीम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इससे देश भर के कुछ अन्य युवा तेज गेंदबाजों को एक शानदार मौका मिलेगा।' बोलैंड के बाद कैटिच क्वींसलैंड के माइकल नेसर पर विचार कर रहे हैं, जो अक्सर अगले स्थान पर रहे हैं। वहीं विक्टोरिया के फर्गस ओ'नील भी 2024/25 शेफील्ड शील्ड प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीतने के बाद एक संभावित उम्मीदवार हैं।

उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब है, आप माइकल नेसर को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिन्होंने क्वींसलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। फिर युवा विक्टोरियन फर्गस ओ'नील हैं, जिन्होंने साल की शुरुआत में नॉट्स के लिए इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया था और जाहिर है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में विक्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, वह सिर्फ 24 साल के हैं और उन पर काफी आरोप हैं।'

ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी की गहराई का और जायजा लेते हुए कैटिच ने सुझाव दिया कि चयनकर्ता दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के हेनरी थॉर्नटन पर विचार कर सकते हैं क्योंकि उनकी शैली कमिंस से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि न्यू साउथ वेल्स का एक युवा खिलाड़ी हो सकता है जो अभी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है और जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला है, अगर यह इस बात का कोई संकेत है कि चयनकर्ता क्या सोच रहे होंगे। यह हेनरी थॉर्नटन हैं, अब 28 साल के हैं, लेकिन अनुभवहीन होने के बावजूद अभी भी युवा हैं। उन्होंने सिर्फ सात प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, लेकिन वह विकेट लेने में माहिर हैं, और शायद यही वह चीज है जिस पर वे विचार कर रहे होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पैट कमिंस लगातार दो या तीन विकेट लेकर मैच में शुरुआत करते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो शायद अगले महीने टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगले कैब में जगह बना सकें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्कॉट बोलैंड पहले टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं, तो वह सबसे पहले आएंगे।'

