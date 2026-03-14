स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर Anil Kumble का मानना है कि Kolkata Knight Riders ने आईपीएल 2024 में खिताब जीतने के बाद Shreyas Iyer और Phil Salt को टीम से जाने देकर बड़ी गलती की। कुंबले के अनुसार, जब तक टीम अपने अहम खिलाड़ियों को बनाए रखने की अहमियत नहीं समझेगी, तब तक उसे खिताब का मजबूत दावेदार नहीं माना जा सकता।

अय्यर और सॉल्ट ने 2024 में दिलाई थी सफलता

आईपीएल 2024 में Shreyas Iyer की कप्तानी में KKR ने तीसरी बार Indian Premier League का खिताब जीता था। इस सफलता में Phil Salt का भी बड़ा योगदान था। हालांकि बाद में अय्यर Punjab Kings में शामिल हो गए, जबकि सॉल्ट Royal Challengers Bengaluru का हिस्सा बन गए।

केकेआर के पास नहीं रहा खिताब जीतने वाला कप्तान

कुंबले ने कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों के जाने से KKR के पास अब ऐसा कप्तान नहीं है जिसने आईपीएल ट्रॉफी जीती हो।उन्होंने कहा कि भले ही टीम के पास Ajinkya Rahane जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने कप्तान के रूप में अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी की जमकर तारीफ

पूर्व भारतीय कप्तान कुंबले ने Shreyas Iyer की नेतृत्व क्षमता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ ट्रॉफी जीतने के बाद दूसरी टीम में जाकर खुद को साबित करना आसान नहीं होता। अलग माहौल, अलग टीम और अलग दबाव के बावजूद अय्यर ने शानदार नेतृत्व किया।

पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया

कुंबले ने बताया कि Shreyas Iyer ने Punjab Kings के साथ अपने पहले ही सीजन में टीम को लगभग एक दशक बाद आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अय्यर अक्सर कम आंके जाते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी और नेतृत्व क्षमता बेहद शानदार है।

अहम खिलाड़ियों को बनाए रखना जरूरी

कुंबले के मुताबिक किसी भी टीम के लिए ऐसे खिलाड़ियों का होना फायदेमंद होता है जो पहले ट्रॉफी जीत चुके हों। उन्होंने कहा कि KKR को अपने अहम खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखने की रणनीति सीखनी होगी, वरना टीम के लिए आगे चलकर खिताब जीतना मुश्किल हो सकता है।