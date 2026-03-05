स्पोर्ट्स डेस्कः ICC Men's T20 World Cup के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। यह मैच वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में हुआ, जहां टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली।

एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम आसानी से मैच जीत सकती है, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर Axar Patel ने अपनी जबरदस्त फील्डिंग से मैच का पूरा रुख बदल दिया। उन्होंने दो बेहद अहम कैच पकड़कर इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया।

बुमराह के पहले ओवर में अक्षर ने पकड़ा हैरी ब्रूक का कैच

इंग्लैंड की पारी की शुरुआत में ही भारत को बड़ी सफलता मिली। तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान Harry Brook को चकमा दे दिया। ब्रूक ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई। पॉइंट की दिशा में खड़े अक्षर पटेल ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। इस विकेट ने इंग्लैंड की शुरुआत को झटका दिया और भारत को मैच में मजबूत स्थिति दिलाई।

14वें ओवर में विल जैक्स का भी शानदार कैच

अक्षर पटेल ने सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि दूसरा हैरान कर देने वाला कैच भी पकड़ा। इंग्लैंड की पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाज Will Jacks ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन अक्षर पटेल तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचे और हवा में कैच लपक लिया। बाउंड्री लाइन पार करने से पहले उन्होंने गेंद को तुरंत अपने साथी खिलाड़ी Shivam Dube की ओर फेंक दिया, जिससे यह कैच पूरा हो गया। इस शानदार फील्डिंग ने इंग्लैंड की पारी को बड़ा झटका दिया और मैच पूरी तरह भारत की तरफ झुक गया।

अक्षर पटेल की फील्डिंग बनी जीत की सबसे बड़ी वजह

इस मुकाबले में कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अक्षर पटेल की फील्डिंग सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उनके दो शानदार कैचों ने मैच का रुख बदल दिया।