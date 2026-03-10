स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बीच एक विवाद भी सामने आया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। हालांकि मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज Arshdeep Singh की एक घटना चर्चा में आ गई है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज Daryl Mitchell की ओर गेंद फेंकने की घटना के बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है।

फाइनल मुकाबले में भारत ने रचा इतिहास

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप का खिताब तीन बार जीतने वाली टीम बन गया। भारतीय टीम इससे पहले 2007 और 2024 में भी इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीत चुकी थी। इसके अलावा भारत पहली ऐसी टीम बना जिसने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। साथ ही, घरेलू मैदान पर यह खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बनी।

अर्शदीप सिंह की हरकत से गरमाया माहौल

फाइनल मैच के दौरान एक ऐसा पल भी आया जिसने मैदान पर तनाव बढ़ा दिया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने दूसरे ओवर के दौरान गेंद को आक्रामक अंदाज में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल की ओर फेंक दिया। यह गेंद सीधे मिचेल के कंधे पर जाकर लगी। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए मैदान का माहौल गरमा गया। मिचेल इस घटना से नाराज नजर आए और उन्होंने तुरंत अंपायर से शिकायत की। दोनों खिलाड़ियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण होते देख भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav को बीच-बचाव करना पड़ा और उन्होंने मामले को शांत कराया।

आईसीसी नियमों के तहत हो सकती है कार्रवाई

इस घटना के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जांच के दायरे में आ सकता है। अगर किसी खिलाड़ी द्वारा बल्लेबाज की ओर खतरनाक तरीके से गेंद फेंकी जाती है, तो इसे खेल भावना के खिलाफ माना जाता है। ऐसे मामलों को आमतौर पर लेवल-1 अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। यदि अर्शदीप दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उनके खाते में एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी जोड़े जा सकते हैं।

डिमेरिट पॉइंट्स का क्या होता है असर

आईसीसी के नियमों के अनुसार, अगर किसी खिलाड़ी के खाते में 24 महीनों के भीतर चार डिमेरिट पॉइंट जमा हो जाते हैं, तो उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच या दो सीमित ओवरों के मैचों के लिए बैन किया जा सकता है। इसलिए खिलाड़ियों के लिए मैदान पर अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है।

मैच के बाद अर्शदीप ने मांगी माफी

हालांकि मैच खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह ने खेल भावना दिखाते हुए डेरिल मिचेल से माफी मांग ली। मिचेल ने भी उनकी माफी स्वीकार कर ली, जिससे मामला मैदान पर शांत हो गया। इसके बावजूद आईसीसी इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

ऐसा विवाद क्रिकेट में पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज Jayden Seales को भी इसी तरह की घटना के लिए दंडित किया गया था। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज Yashasvi Jaiswal की ओर गेंद फेंकी थी, जिसके बाद आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया था और एक डिमेरिट पॉइंट दिया था।

