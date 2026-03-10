स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 80.25 की औसत और 199.37 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब जीता।

सैमसन ने अपनी इस सफलता का श्रेय भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को दिया, जिनकी एक छोटी सी बातचीत ने उनके करियर का रुख बदल दिया।

जिम में हुई बातचीत ने बदली कहानी

सैमसन ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान होटल के जिम में उनकी मुलाकात गौतम गंभीर से हुई थी। उसी समय गंभीर ने उनसे कहा कि वह अगले मैच के लिए तैयार रहें।

सैमसन ने कहा, 'जिम में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले मेरी गौटी भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा – ‘संजू तैयार रहो, तुम अगला मैच खेलने वाले हो।’ उस समय मैं पूरी तरह तैयार था और यही मौका मैं इंतजार कर रहा था।'

वर्ल्ड कप से पहले खराब फॉर्म से जूझ रहे थे सैमसन

टी20 वर्ल्ड कप से पहले सैमसन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए थे। इस खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टूर्नामेंट की शुरुआती प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली और वह कई मैचों तक बेंच पर बैठे रहे।

सुपर-8 के बाद मिला मौका

सुपर-8 चरण में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की बड़ी हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने बदलाव करने का फैसला किया। इसके बाद सैमसन को मौका मिला और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार पारी खेलकर खुद को साबित कर दिया।

नॉकआउट में लगातार तीन शानदार पारियां

मौका मिलने के बाद सैमसन ने टूर्नामेंट के अहम मुकाबलों में जबरदस्त बल्लेबाजी की।

वेस्टइंडीज (सुपर-8): 97* (50 गेंद)

इंग्लैंड (सेमीफाइनल): 89 (42 गेंद)

न्यूजीलैंड (फाइनल): 89 (46 गेंद)

फाइनल में उनका 89 रन का स्कोर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर में शामिल हो गया।

‘मैं टीम के साथियों से मुकाबला नहीं करना चाहता’

सैमसन ने यह भी कहा कि उन्हें टीम के भीतर जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, 'जब हम एक लक्ष्य के लिए साथ लड़ते हैं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाता हूं। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान हमेशा यही सोच थी कि मैं टीम में रहूंगा या नहीं, और उस स्थिति में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता।'

कठिन दौर से उबरकर हासिल की सफलता

सैमसन ने अपने मुश्किल दौर के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वह मानसिक रूप से काफी टूट गए थे और कई दिनों तक बिस्तर से भी नहीं उठ पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और खुद को समय दिया। उसी के बाद वह जल्दी वापसी कर पाए और टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया।