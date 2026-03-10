Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारतीय बैटर रिंकू सिंह ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए एक इमोशनल लेटर लिखा। बाएं हाथ के बल्लेबाज के पिता का निधन उनके बेटे के टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान हुआ था। इंस्टाग्राम पर रिंकू ने अपने पिता को याद करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि काश वह उन्हें T20 वर्ल्ड कप टाइटल उठाते हुए देखने के लिए वहां होते। 

रिंकू ने लिखा, 'आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकले। मुझे नहीं पता आगे कि जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी... पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी। आपने सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है.. तो फील्ड पर बस आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब आपका सपना पूरा हो गया है.... तो बस यही लगता है कि काश आप मेरे पास होते। हर छोटी बड़ी खुशी में आपकी कमी खलेगी। बहुत मिस करूंगा आपको पापा... बहुत ज्यादा।' 
 
रिंकू के पिता खानचंद सिंह का ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया और अलीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खानचंद ने चौथे स्टेज के कैंसर से जूझने के बाद शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। दुखी रिंकू ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। 

रिंकू इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले सुपर 8 मैच के बाद अपने पिता की हालत बिगड़ने पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए टी20 वर्ल्ड कप टीम से घर लौट आए थे। इसके बाद बल्लेबाज गुरुवार को जिम्बाब्वे के साथ मैच से पहले भारतीय टीम में शामिल होने के लिए चेन्नई लौट आए जिसे भारत ने जीत लिया। इस झड़प के बाद ही उनके पिता के निधन की खबर आई। 

मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज का वर्ल्ड कप में बैटिंग में मिला-जुला प्रदर्शन रहा, वह अक्सर क्रीज पर तब पहुंचते थे जब रन बनाने के लिए बहुत कम गेंदें बची होती थीं। उन्होंने 5 इनिंग्स में सिर्फ 24 रन बनाए हैं, दो बार नाबाद रहे और उनका बेस्ट स्कोर 11* रहा है। इस साल 10 T20I में लेफ्ट-हैंडर ने 8 इनिंग्स में 28.75 के एवरेज से 115 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 132.18 और बेस्ट स्कोर 44* रहा है। 