स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्याकुमार यादव ने गुजरात के ऐतिहासिक अडालज नी वाव (Adalaj Stepwell) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा साझा की गई तस्वीरों में भारतीय कप्तान इस खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल पर ट्रॉफी के साथ नजर आए।

𝐅𝐑𝐀𝐌𝐄𝐃 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🏆



Suryakumar Yadav with the coveted prize of India’s #T20WorldCup triumph 🇮🇳 pic.twitter.com/p2xHDgrg0W — ICC (@ICC) March 9, 2026

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर फोटोशूट

अडालज स्टेपवेल गुजरात के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। यह 15वीं सदी की शानदार वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है और अपनी जटिल नक्काशी व डिजाइन के लिए मशहूर है। यह ऐतिहासिक बावड़ी अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और इतिहास प्रेमी यहां पहुंचते हैं।

न्यूजीलैंड को हराकर जीता टी20 वर्ल्ड कप

सूर्याकुमार यादव का यह दौरा भारत की शानदार जीत के एक दिन बाद हुआ। भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता और टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड तीसरा खिताब भी अपने नाम किया।

क्रिकेट से जुड़ा रहा है इस जगह का खास रिश्ता

अडालज स्टेपवेल का हाल के वर्षों में क्रिकेट से भी खास संबंध रहा है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले यहां रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी फोटोशूट कराया था।

सूर्याकुमार को देखने के लिए उमड़े फैंस

सूर्याकुमार यादव के इस दौरे के दौरान बड़ी संख्या में फैंस भी वहां पहुंच गए। लोगों ने भारतीय कप्तान और वर्ल्ड कप ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए बावड़ी के आसपास और आसपास की सड़कों पर भीड़ लगा दी। कई लोग स्मारक की छतों और ऊंची जगहों से इस खास पल को देखने की कोशिश करते नजर आए।