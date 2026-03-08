Go to PunjabKesari.in

अहमदाबाद : डिफेंडिंग चैंपियन भारत रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। भारत गुरुवार को सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर इस मुकाबले में आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने बुधवार को साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। यह मुकाबला दो मजबूत टीमों के बीच है, लेकिन नतीजा शानदार इंडिविजुअल प्रदर्शन और मैदान पर अहम आमने-सामने की लड़ाई पर निर्भर करेगा। टाइटल मुकाबले में इन खिलाड़ियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा- 

मैट हेनरी बनाम इंडियन ओपनर्स 

न्यूजीलैंड का सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजी अटैक भारत के ओपनरों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अनुभवी सीमर से उम्मीद है कि वह नई गेंद लेगा और अच्छी लेंथ की गेंदों और पेस से दोनों की शुरुआत में ही परीक्षा लेगा। हेनरी ने इससे पहले गुवाहाटी T20I में सैमसन को आउट किया था। हेनरी बच्चे के जन्म से लौटने के तुरंत बाद कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 2-34 के गेंदबाजी आंकड़े पेश किए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अहम योगदान दिया जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 1-19 और सुपर 8 स्टेज में श्रीलंका के खिलाफ 2-3 का स्पैल शामिल हैं।

मिचेल सेंटनर बनाम सूर्यकुमार यादव 

फाइनल में कप्तानों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि मिचेल सेंटनर ने T20I में सूर्यकुमार यादव को तीन बार आउट किया है। सेंटनर का पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए एक मजबूत रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2016 एडिशन में अपनी मुलाकात में चार विकेट हॉल और प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के साथ अपनी हाल की दोनों जीतों में खेला है। 

कोल मैककॉन्ची बनाम भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज 

न्यूजीलैंड के युवा स्पिनर कोल मैककॉन्ची ने टूर्नामेंट में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में दो अहम विकेट लिए। मैककॉन्ची अभिषेक शर्मा को परेशान कर सकते हैं, जो ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वह तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे दूसरे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।

बुमराह बनाम न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 

भारतीय तेज गेंदबाजी के लीडर जसप्रीत बुमराह अकेले ही मैच को भारत के पक्ष में कर सकते हैं। बुमराह मौजूदा टूर्नामेंट में अपने प्राइम टच में हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार स्पेल किया। डेथ ओवरों में बॉलिंग करने आने पर बुमराह ओपनर्स के साथ-साथ फिनिशर्स को भी आउट कर सकते हैं। 

अर्शदीप सिंह बनाम न्यूजीलैंड ओपनर्स 

T20I में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड के ओपनर्स, फिन एलन और टिम सीफर्ट को परेशान कर सकते हैं, जो अच्छे टच में हैं। अर्शदीप की बॉल को दोनों तरफ मूव कराने की काबिलियत नई बॉल से भारत के लिए बहुत काम आ सकती है। अर्शदीप टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत की हालिया T20I सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे, इसलिए बाएं हाथ के इस सीमर को कीवी टीम के खिलाफ अपने मौके पसंद आएंगे। 