स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। इस बड़े टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुपों में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ही ग्रुप में हैं और दोनों टीमों के बीच मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा।
फाइनल को लेकर सूर्यकुमार यादव की भविष्यवाणी
टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा के दौरान, भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल मुकाबले को लेकर एक दिलचस्प भविष्यवाणी की। सूर्या ने कहा, "फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और उसमें भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा।" उनकी इस भविष्यवाणी को महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी समर्थन किया।
वहीं, इस टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा ने जब फाइनल को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में भारत का सामना किससे होता है, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि भारतीय टीम ये खिताब जीते।"
भारत का मैच शेड्यूल
भारत का पहला मैच 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ होगा, जबकि दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेला जाएगा। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच टीम इंडिया 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल टीमें और ग्रुप
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ये टीमें निम्नलिखित चार ग्रुपों में विभाजित की गई हैं:
ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका
ग्रुप बी: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
ग्रुप सी: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
ग्रुप डी: न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की टीमें
भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात।