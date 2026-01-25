नई दिल्ली: T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर उठे विवाद के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आमने-सामने आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है तो ICC उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें एशिया कप से बैन और अन्य प्रतिबंध शामिल हैं।

बांग्लादेश के समर्थन में उतरे PCB प्रमुख

PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के समर्थन में बयान देते हुए ICC से अपील की थी कि बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर कराए जाएं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं निकलता है तो पाकिस्तान को भी टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। नक़वी ने साफ किया था कि इस पूरे मामले में अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार लेगी।

ICC नाराज़, सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी

मोहसिन नक़वी का यह बयान ICC को रास नहीं आया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह T20 वर्ल्ड कप से हटता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

एक सूत्र के हवाले से कहा गया, 'अगर पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करता है, तो ICC उस पर प्रतिबंध लगाएगा। इसमें किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ न मिलना, PSL के लिए विदेशी खिलाड़ियों को NOC न मिलना और एशिया कप में भागीदारी पर रोक शामिल है।'

ICC पर पक्षपात का आरोप

इससे पहले मोहसिन नक़वी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने को “अन्यायपूर्ण” बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक देश इस पूरे मामले में शर्तें तय कर रहा है।

नक़वी ने कहा, 'बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार हुआ है। एक देश जब चाहे फैसला कर सकता है, जबकि दूसरे के साथ अलग रवैया अपनाया जाता है। बांग्लादेश एक बड़ा हितधारक है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।'

सरकार के हाथ में अंतिम फैसला

PCB प्रमुख ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC को नहीं बल्कि अपनी सरकार को जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी और PCB उसी का पालन करेगा।

पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में तय

गौर है कि पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाने हैं। पहले ही यह तय हो चुका था कि पाकिस्तान भारत की यात्रा नहीं करेगा, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेगा या नहीं।

