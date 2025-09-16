स्पोर्ट्स डेस्क : अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) कथित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को बड़ा झटका देते हुए उसकी उस मांग को खारिज कर सकती है जिसमें बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ्ट (Andy Pycroft) को मौजूदा एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के मैच रेफरी पैनल से हटाने की मांग की गई है। PCB ने एक पत्र लिखकर 69 वर्षीय को हाथ न मिलाने की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिससे दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी (India vs Pakistan) देशों के बीच नए तनाव पैदा हो गए थे।

रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर काफी विवाद हुआ। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और साथी शिवम दुबे के साथ पवेलियन लौट आए। सूर्यकुमार ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि यह पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए था, जो इस साल की शुरुआत में हुआ था, जहां आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं सूर्यकुमार ने इस जीत को सशस्त्र बलों को समर्पित किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, संचालन संस्था PCB की मांग पर ध्यान देने की संभावना नहीं रखती क्योंकि उसे इस पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले। वास्तव में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ICC को हाथ मिलाने की इस पूरी घटना में अपनी भूमिका बहुत कम नजर आती है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'ICC में आम राय यह है कि पाइक्रॉफ्ट की हाथ मिलाने की घटना में बहुत कम भूमिका थी और उन्होंने बस पाकिस्तानी कप्तान को संदेश दिया था कि वे टॉस के समय एक कप्तान द्वारा दूसरे कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार करने के कारण सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी से बचें। आम राय यह है कि एक सदस्य की मांग पर मैच अधिकारी को बदलना गलत परंपरा होगी, जबकि प्रथम दृष्टया, रविवार (14 सितंबर) की रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप लीग मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद पैदा हुए विवाद में उनकी कोई गंभीर भूमिका नहीं थी।'

गौर हो कि भारत के इस कदम से PCB नाराज हो गया और पाकिस्तान टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि टॉस के समय हाथ न मिलाने की समस्या की शुरुआत पाइक्रॉफ्ट ने ही की थी। बाद में PCB ने आईसीसी से हस्तक्षेप की मांग की और धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को रेफरी पैनल से हटाया नहीं गया तो वह UAE के खिलाफ अगला मैच नहीं खेलेगे और एशिया कप का बहिष्कार करेंगे। नकवी ने 'एक्स' पर कहा, 'PCB ने मैच रेफरी द्वारा ICC आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित ACC कानूनों के उल्लंघन के संबंध में ICC में शिकायत दर्ज कराई है। PCB ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है।'

