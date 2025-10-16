दुबई : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जदरान पर अबू धाबी में बंगलादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

इब्राहिम को मंगलवार को खेले गए मैच में यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर में हुई, जब आउट होने के बाद पवेलियन लौटते समय इब्राहिम ने अपने बल्ले से ड्रेसिंग रूम के पास कुछ उपकरणों पर प्रहार किया। इब्राहिम को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते पाया गया, जो कि अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है।

इब्राहिम का 24 महीने की अवधि में यह पहला अपराध है। इब्राहिम पर जुर्माने के साथ अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। मैदानी अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और अहमद दुररनी, तीसरे अंपायर अकबर अली और चौथे अंपायर इजातुल्लाह सफी ने आरोप लगाए थे। इब्राहिम ने अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के ग्रीम ला ब्रूय द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।