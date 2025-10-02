स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम में दोस्ती और भाईचारे की अनगिनत कहानियां हैं। लेकिन जब बात आती है विराट कोहली और शिखर धवन की, तो फैंस हमेशा उनके बंधन को खास मानते हैं। मैदान पर हंसी-मजाक और मस्ती करते इन दोनों को देखकर शायद ही किसी को लगे कि कभी इनके बीच गंभीर झगड़ा भी हुआ होगा। हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिखर धवन ने खुद इस बात का खुलासा किया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी और कोहली की जोरदार बहस हो गई थी।

फुटबॉल वार्म-अप से शुरू हुआ झगड़ा

धवन ने बताया कि टीम इंडिया के वार्म-अप सेशन में फुटबॉल खेलते समय उनकी और कोहली की भिड़ंत हो गई थी। उन्होंने कहा, "विराट और मैं एक बार लड़े थे। फुटबॉल खेलते हुए हमारा कंधा टकरा गया। एक पल के लिए गुस्सा चढ़ गया। इसके बाद धीरे-धीरे टीम ने वार्म-अप में फुटबॉल खेलना ही बंद कर दिया, क्योंकि अक्सर खिलाड़ी भिड़ जाते थे।" धवन ने आगे कहा कि क्रिकेटर स्वभाव से ही आक्रामक होते हैं और हर कोई अपने आप को बड़ा मानता है, ऐसे में छोटी-सी बात भी गरमा सकती है।

रन आउट ने बढ़ा दिया गुस्सा

सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, बल्कि मैदान पर भी दोनों के बीच टकराव हुआ। धवन ने एक पुराने मैच का किस्सा सुनाया जब दक्षिण अफ्रीका दौरे पर विराट ने उन्हें रन आउट कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे बहुत गुस्सा आया था। उस वक्त मेरी आईपीएल नीलामी भी अच्छी नहीं रही थी, ऊपर से रन आउट हो गया। मैंने खूब गालियां दीं। विराट क्रीज पर थे और मैं ड्रेसिंग रूम में अपना गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है, हम जानते हैं कि यह जानबूझकर नहीं था।"

गुस्से से दोस्ती तक

हालांकि इन घटनाओं से गुस्सा जरूर बढ़ा, लेकिन दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। धवन ने साफ कहा कि ऐसे झगड़े खेल का हिस्सा हैं और असल में वे और कोहली एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं।

धवन का रिटायरमेंट, कोहली का नया सफर

टीम इंडिया के ‘गब्बर’ शिखर धवन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जबकि विराट कोहली अब केवल वनडे क्रिकेट खेलेंगे। दोनों की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार लम्हे दिए हैं – चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हों या आईपीएल के मैदान।