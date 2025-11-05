नेशनल डेस्क : आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने महिला टीम को 51 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया। यह फैसला सोशल मीडिया पर पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर पुरस्कार देने की चर्चाओं के बीच आया। इसके पहले पुरुष टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर 125 करोड़ रुपये का इनाम दिया गया था।

ट्रॉफी की कीमत

हालांकि, इस ट्रॉफी की निर्माण लागत या मूल्य का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ। 2017 में इंग्लैंड से फाइनल हारने पर हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपये का इनाम मिला था।

महिला क्रिकेटरों की सैलरी स्ट्रक्चर

बीसीसीआई ने मार्च 2025 में महिला खिलाड़ियों को तीन ग्रेड में बांटा है:

ग्रेड A: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा — सालाना ₹50 लाख

हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा — सालाना ₹50 लाख ग्रेड B: रेनुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिग्स, रिचा घोष, शैफाली वर्मा — सालाना ₹30 लाख

रेनुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिग्स, रिचा घोष, शैफाली वर्मा — सालाना ₹30 लाख ग्रेड C: राधा यादव, अमनजोत कौर, उमा चे़त्री, स्नेह राणा समेत 9 खिलाड़ी — सालाना ₹10 लाख

पुरुष और महिला खिलाड़ियों में अंतर, पुरुष क्रिकेटरों के ग्रेड:

A+: ₹7 करोड़

A: ₹5 करोड़

B: ₹3 करोड़

C: ₹1 करोड़

मैच फीस अब दोनों को समान दी जाती है:

टेस्ट: ₹15 लाख

वनडे: ₹6 लाख

टी20: ₹3 लाख

फर्क सिर्फ इतना है कि पुरुष टीम अधिक मैच खेलती है, इसलिए उनकी कुल कमाई ज्यादा होती है।