स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बोर्ड के खाते में 2019 से बैंक बैलेंस में 14,627 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। राज्य संघों के बीच प्रसारित एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में BCCI का बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ रुपए था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर दायित्वों और राज्य क्रिकेट संघों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

BCCI के मानद सचिव ने सदस्यों को पिछले 5 वर्षों में वित्तीय स्थिति में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में बताया, जैसा कि 2024 की वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत लेखा विवरण में विस्तृत रूप से बताया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 की वार्षिक आम बैठक (AGM) के एक अंश का हवाला देते हुए, 'मानद सचिव ने सदस्यों को बताया कि 2019 से BCCI का नकद और बैंक बैलेंस 6,059 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपए हो गया है, जो राज्य क्रिकेट संघों को कोई भी राशि वितरित करने से पहले था।'

बोर्ड के सामान्य कोष में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2019 से 3,906 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपए हो गया है, जो 4,082 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। BCCI ने वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर दायित्वों के लिए 3,150 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जबकि विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील जारी है। BCCI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर दायित्वों के लिए 3,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि BCCI अदालतों और न्यायाधिकरणों के सामने सही रास्ते पर है, फिर भी उसने कर से संबंधित किसी भी दायित्व के भुगतान के लिए प्रावधान किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बोर्ड की मीडिया अधिकारों से आय पिछले वर्ष 2,524.80 करोड़ रुपए के मुकाबले 813.14 करोड़ रुपए रही जिसका मुख्य कारण आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान कम अंतरराष्ट्रीय घरेलू मैच हैं। पुरुषों के सीनियर अंतरराष्ट्रीय दौरों और आयोजनों से सकल प्राप्तियां पिछले वर्ष के 642.78 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 361.22 करोड़ रुपए रह गईं।

बीसीसीआई की निवेश आय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, बैंक जमा पर ब्याज आय पिछले वर्ष के 533.05 करोड़ रुपए से बढ़कर 986.45 करोड़ रुपए हो गई। बोर्ड ने 1,623.08 करोड़ रुपए का अधिशेष दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के 1,167.99 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से IPL 2023 के अधिशेष में वृद्धि और आईसीसी वितरण को दिया जाता है।

BCCI ने विकास पहलों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए, प्लैटिनम जुबली बेनेवोलेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपए और क्रिकेट विकास के बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए शामिल हैं। बोर्ड ने राज्य क्रिकेट संघों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसमें 2023-24 के लिए 1,990.18 करोड़ रुपए और 2024-25 के लिए 2,013.97 करोड़ रुपए का अनुमानित आवंटन शामिल है। ये वित्तीय आवंटन BCCI की क्रिकेट के विकास और पूर्व खिलाड़ियों के समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जबकि मजबूत राजकोषीय प्रबंधन और विभिन्न राजस्व धाराओं में वृद्धि को बनाए रखते हैं।

