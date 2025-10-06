Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
अरलिंग्टन ,टेक्सास ( निकलेश जैन ) में आयोजित “चेकमेट इंडिया - यूएसए ” मुक़ाबले  के दौरान विश्व के मशहूर ग्रांडमास्टर हिकारू नाकामुरा नें भारत के विश्व चैम्पियन डी. गुकेश को हराने के बाद उनका “किंग” उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और देखते ही देखते पूरी शतरंज दुनिया इस पर चर्चा करने लगी।

नाकामुरा के इस कदम को कई लोगों ने “मनोरंजन का तरीका” बताया, वहीं बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने इसे शतरंज की गरिमा के ख़िलाफ़ बताया। आलोचकों के अनुसार, “राजा” को यूँ फेंकना एक तरह से प्रतिद्वंदी का अपमान माना जा सकता है, खासकर तब जब सामने वर्तमान विश्व चैम्पियन जैसा खिलाड़ी हो।

सबसे तीखी प्रतिक्रिया पूर्व विश्व चैम्पियन व्लादिमीर क्रामनिक की आई। उन्होंने नाकामुरा के इस व्यवहार को “असभ्य, अशोभनीय और खेल की आत्मा को ठेस पहुँचाने वाला” बताया। क्रामनिक ने कहा कि यह व्यवहार शतरंज जैसे बौद्धिक खेल की गरिमा को कम करता है और इससे गलत संदेश जाता है।

वहीं, कुछ लोगों ने नाकामुरा का बचाव करते हुए कहा कि यह एक शो मैच था, जहाँ आयोजकों ने खिलाड़ियों को “मनोरंजक माहौल” बनाए रखने के लिए प्रेरित किया था। लोकप्रिय यूट्यूबर लेवी रोज़मैन (गॉथमचेस) ने दावा किया कि “किंग फेंकना” पहले से तय था और इसका उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना था।

इस पूरे विवाद के बाद आयोजकों ने भी बयान जारी कर कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों से “फन एलिमेंट” जोड़ने को कहा था और इसका उद्देश्य किसी का अपमान नहीं था।

फिलहाल यह घटना शतरंज के इतिहास में एक अनोखी और विवादित घटना बन गई है। जहाँ एक ओर इसने खेल में मनोरंजन और शोभा की सीमा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी ओर यह चर्चा भी तेज़ हो गई है कि क्या शतरंज में शो और सम्मान साथ-साथ चल सकते हैं?