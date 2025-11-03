नवी मुंबई (महाराष्ट्र) : भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मुजुमदार ने एक दमदार मैसेज में अपनी टीम से कहा कि वे बाहरी शोर को नजरअंदाज करें और रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप फाइनल से पहले अपनी खुद की कहानी लिखें। भारत के 52 रन से जीत हासिल करके इतिहास रचने से पहले, मुजुमदार ने ग्रुप हडल में टीम को संबोधित किया और एक जोश भरी स्पीच दी। अपने असरदार शब्दों से मुजुमदार चाहते थे कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम एक ऐसे बबल में रहे जो बाहरी शोर को दूर रखे और प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचे।

मुजुमदार ने जीत के बाद ICC द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'सात घंटे हम सारा शोर खत्म कर देंगे। हम उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे; हम यहां अपना खुद का बबल बनाएंगे। सात घंटे अपना खुद का बबल बनाएंगे और हम उसमें कदम रखेंगे और हम उसे खत्म करेंगे और हम अपनी खुद की कहानी लिखेंगे, बाहर से और कोई कहानी नहीं। हम अपनी खुद की कहानी लिखेंगे। आप अपनी खुद की कहानी लिखेंगे। अगले सात घंटे तक उस बबल में रहें। चलो इतिहास बनाते हैं।'

भारत ने रोमांचक फाइनल में शैफाली वर्मा के विस्फोटक 87(78) और दीप्ति शर्मा के रन-ए-बॉल 58 की बदौलत 298/7 का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के शानदार 101 (98) रन के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर ढेर हो गई।