पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) : इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि पर्थ में एशेज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट से करारी हार के बाद उनकी टीम अपने "बैजबॉल" दृष्टिकोण से पीछे नहीं हटेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया जिससे यह 1921 के बाद एशेज का सबसे छोटा टेस्ट बन गया।

दूसरे दिन की शुरुआत में मेहमान टीम अच्छी स्थिति में थी, लेकिन हार के साथ खत्म दिन का अंत हुआ। दूसरे दिन की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9/123 था, कप्तान बेन स्टोक्स की शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया 132 रन पर आउट हो गई और थ्री लायंस ने 40 रन की लीड ले ली, जिससे वे 14 साल में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल करने की स्थिति में आ गए।

इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की जिससे उन्हें 9 विकेट बाकी रहते 105 रन की लीड मिल गई। हालांकि, उनकी बैटिंग तब लड़खड़ा गई जब उन्होंने 18.2 ओवर के अंदर अपने बाकी सभी विकेट खो दिए और अच्छी शुरुआत के बाद अपने टोटल में सिर्फ 99 रन और जोड़े। इससे ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का टारगेट चेज करना पड़ा। लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रैविस हेड ने एशेज इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली जिसमें सिर्फ 83 गेंदों पर 123 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की लीड लेने में मदद मिली।

पहला टेस्ट हारने के बाद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि नतीजे से दुख होगा, लेकिन उन्हें भरोसा है कि इंग्लैंड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और वह आने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट पर फोकस करेगा। मैकुलम ने कहा, 'हम कुछ समय से चीजों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे दुख होगा और इससे सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि इस क्रिकेट टीम को फॉलो करने वाले सभी इंग्लिश लोगों को भी नुकसान होगा। बहुत बातें होंगी। हमारे लिए, यह पक्का करना जरूरी है कि हम अपने कॉन्फिडेंस और अपने भाईचारे को बहुत कम न होने दें। हम जानते हैं कि जब हम अपना बेस्ट देते हैं, तो हम एक बहुत अच्छी क्रिकेट टीम होते हैं। अब हमारे पास अगले 10 से 12 दिनों के लिए काफी समय है ताकि हम यह पक्का कर सकें कि जब हम ब्रिस्बेन पहुंचें, तो हम वापसी करें।'

मैकुलम ने कहा कि वे अगले चार टेस्ट मैचों में अपने बेजबॉल अप्रोच से पीछे नहीं हटेंगे। मैकुलम ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि आपको टीम में वह एकता, वह तालमेल, कनेक्टिविटी और वह भाईचारा बनाना होगा, जब आप सबसे ज़्यादा दबाव में हों, और सबसे अच्छी स्थिति में हों, और चीजें उस हिसाब से काम न कर रही हों। मेरे लिए साथ रहने, एक-दूसरे का साथ देने और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज हमारा दिन बहुत बुरा रहा, लेकिन हमने पहले भी ऐसा किया है। यही हमारा ब्लूप्रिंट है। हम इसके लिए तैयार हैं और हम अगले चार टेस्ट मैचों में इससे पीछे नहीं हटेंगे।' ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा।