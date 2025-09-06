स्पोर्ट्स डेस्क: महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर टी20 प्रारूप में शुभमन गिल की एशिया कप 2025 के साथ वापसी से बिल्कुल भी हैरान नहीं। कई लोग इस बात पर हैरान थे कि गिल को टी20 में वापस बुलाया गया है जबकि उन्होंने जुलाई 2024 से इस प्रारूप में कोई मैच नहीं खेला। साथ ही 25 वर्षीय गिल को आगामी एश‍िया कप के लिए टीम का उप कप्तान भी नियुक्त किया गया है।

गावस्कर को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में गिल के शामिल होने पर कोई संदेह नहीं था और उन्होंने कहा कि एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में बल्ले से गिल के शानदार प्रदर्शन ने मेन इन ब्लू की टी-20 टीम में उनकी जगह लगभग पक्की कर दी है।

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'आईपीएल में उन्होंने जिस तरह से टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी की उसे देखते हुए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आईपीएल में टी20 फॉर्मेट में वह काफी सफल रहे है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि उनमें टी20 में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। जिस तरह की फॉर्म में वह है जहां उन्होंने हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में 750 से ज्यादा रन बनाए है, वह टी20 टूर्नामेंट के लिए भी वाकई अच्छा संकेत है।'

गावस्कर की भविष्यवाणी, भारत अपने सभी मैच जीतेगा

गावस्कर ने आगे कहा, 'अगर भारत अपने मैच आराम से नहीं जीत पाता है तो मुझे वाकई हैरानी होगी। उनके सभी मैच सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ भी। अगर वे आराम से नहीं जीत पाते हैं तो यह थोड़ा हैरानी भरा होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम वाकई एक बेहतरीन टीम रही है। शानदार लय और शानदार फॉर्म में है।'

गौर है कि भारतीय टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगा। जिसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। फिर ग्रुप चरण 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच के साथ समाप्त होगा।