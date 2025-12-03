दुबई : भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को रांची में पहले ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम की जीत के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए फटकार लगाई गई है। राणा को खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी बैटर के आउट होने पर उसकी बेइज्जती करने वाली भाषा, हरकतें या इशारे करने या उससे आक्रामक रिएक्शन भड़काने से जुड़ा है।” यह घटना साउथ अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर के दौरान हुई जब राणा ने प्रोटियाज बैटर डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया।

ऐसा माना गया कि इस एक्शन से बैटर की आक्रामक रिएक्शन भड़क सकती थी जिसके चलते तेज गेंबाज को अपने डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट मिला। पिछले 24 महीनों में राणा की यह पहली गलती थी और उन्होंने इसे मान लिया और एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन द्वारा सुझाई गई सजा को मान लिया। ICC ने एक बयान में कहा, 'राणा ने गलती मान ली और एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन द्वारा सुझाई गई सजा को मान लिया, इसलिए सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।' मैदानी अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की, तीसरे अंपायर रॉड टकर और चौथे अंपायर रोहन पंडित ने आरोप लगाए।

लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं। मेजबान टीम ने सीरीज़ के रोमांचक पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने विराट कोहली के शानदार 135 रन, जो उनका 52वां ODI शतक था और रोहित शर्मा (57) और केएल राहुल (60) की शानदार फिफ्टी की वजह से 349/8 का मजबूत स्कोर बनाया।

साउथ अफ्रीका की टीम शुरू में ही लड़खड़ा गई क्योंकि राणा ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर रिकल्टन और डी कॉक को आउट किया। अर्शदीप सिंह ने कप्तान मार्करम को आउट करके दबाव और बढ़ा दिया, जिससे मेहमान टीम टॉप पर लड़खड़ा गई। मिडिल-ऑर्डर में मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी और डेवाल्ड ब्रेविस ने अहम पार्टनरशिप की, लेकिन कुलदीप यादव ने लगातार साउथ अफ्रीका की लय को तोड़ा और चार जरूरी विकेट लिए। जैनसेन की जबरदस्त पारी ने प्रोटिया की उम्मीदों को फिर से जगाया और बॉश की जबरदस्त फिफ्टी ने आखिरी ओवर तक खेल को जिंदा रखा, जब 19 रन चाहिए थे। फिर भी प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉश को आउट करके भारत की करीबी जीत पक्की कर दी।