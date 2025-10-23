रावलपिंडी (पाकिस्तान) : दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ पर खत्म की, लेकिन आखिरी मुकाबले में स्पिनर साइमन हार्मर ने इतिहास रच दिया। हार्मर ने 1,000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे कर लिए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए।

साइमन हार्मर का ऐतिहासिक मील का पत्थर

हार्मर ने रावलपिंडी टेस्ट में शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 6 विकेट झटके और पाकिस्तान को दूसरी पारी में मात्र 138 रनों पर ढेर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर का 1,000वां प्रथम श्रेणी विकेट पूरा किया। वह अब दक्षिण अफ्रीका के बक लेवेलिन (1,013 विकेट), माइक प्रॉक्टर (1,417 विकेट) और एलन डोनाल्ड (1,216 विकेट) के बाद यह कारनामा करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। दुनिया में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह 217वें गेंदबाज बने। गौरतलब है कि इंग्लैंड के विल्फ्रेड रोड्स के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक 4,204 विकेट का रिकॉर्ड दर्ज है।

पाकिस्तान की पारी ढही, हार्मर-महाराज का कहर

मैच के चौथे दिन पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी 94/4 से शुरू की थी। कप्तान बाबर आज़म (50) और मोहम्मद रिज़वान (16) से उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों टिक नहीं सके। हार्मर (6/50) और केशव महाराज (2/34) ने मिलकर पूरी बल्लेबाज़ी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 138 रन बना सकी और दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 68 रनों का आसान लक्ष्य रखा।

दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 12.3 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। रयान रिकेल्टन ने 29 गेंदों में नाबाद 25 रन और कप्तान एडन मार्करम ने 45 गेंदों पर 42 रन की शानदार पारी खेली। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने आठ विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

पहली पारी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक (57), शान मसूद (87) और सऊद शकील (66) ने शानदार अर्धशतक लगाए। शफीक और मसूद के बीच 111 रनों की साझेदारी पारी का मुख्य आकर्षण रही। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज (7/102) ने अपने करियर का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया।

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी और रबाडा का कमाल

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में *सेनुरन मुथुसामी (89)**, कैगिसो रबाडा (71) और ट्रिस्टन स्टब्स (76) ने शानदार योगदान दिया। रबाडा ने अपने करियर का पहला अर्धशतक जमाया और टीम को 404 रनों तक पहुंचाया। इस पारी के दम पर प्रोटियाज को 71 रनों की बढ़त मिली। पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी (6/79) और नोमान अली (2/92) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ रहे।

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने केशव महाराज

मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए केशव महाराज को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 7 विकेट और बल्ले से अहम 30 रन बनाए।