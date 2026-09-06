दुबई: महिला एशिया कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। 5 सितंबर को दुबई में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट कर दिया और फिर 56 रन का लक्ष्य महज 8.4 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने यह मुकाबला 68 गेंद शेष रहते अपने नाम किया।

इस मुकाबले के साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इतिहास रच दिया। वह पुरुष और महिला क्रिकेट में पहली ऐसी खिलाड़ी बन गईं, जिन्होंने बतौर कप्तान 150 T20I मुकाबले पूरे किए।

पाकिस्तान की बल्लेबाजी का बुरा हाल

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही थी। टीम ने बिना विकेट गंवाए 27 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह मैच पर कब्जा कर लिया। शफाली वर्मा ने मुनीबा अली को 13 रन पर आउट करके पाकिस्तान के पतन की शुरुआत की। इसके बाद स्पिन गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया।

श्री चरणी ने 3 विकेट लेकर सिर्फ 7 रन दिए, जबकि प्रेमा रावत ने 3/9 का शानदार स्पेल किया। दीप्ति शर्मा ने भी 2 विकेट झटके और सिर्फ 5 रन खर्च किए। पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रन पर ऑलआउट हो गई। यह महिला T20I क्रिकेट में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर रहा। शवाल जुल्फिकार ने 14 रन बनाकर टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि मुनीबा अली ने 13 रन बनाए।

भारत ने 8.4 ओवर में खत्म किया मैच

56 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। भारत ने जल्दी-जल्दी कुछ विकेट गंवाए, जिससे कुछ समय के लिए पाकिस्तान को वापसी की उम्मीद जगी। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाया और भारत को आसान जीत दिला दी।

हरमनप्रीत 18 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि दीप्ति शर्मा ने 12 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने 8.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करते हुए पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया।

150 T20I मैचों में कप्तानी करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं हरमनप्रीत

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हरमनप्रीत कौर के लिए ऐतिहासिक रहा। वह इस मैच में भारत की कप्तानी करने के साथ ही 150 T20I मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गईं। हरमनप्रीत ने 2012 में भारत की कप्तानी संभाली थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले उन्होंने 149 T20I मैचों में भारत की कप्तानी की थी, जिसमें टीम ने 86 मुकाबले जीते थे।

महिला क्रिकेट में उनके बाद श्रीलंका की चमारी अटापट्टू 121 T20I कप्तानी मैचों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। रवांडा की मैरी बिमेनिमाना 101 मैचों के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग 100 मैचों के साथ चौथे स्थान पर हैं।

पुरुष क्रिकेट में कोई कप्तान नहीं पहुंचा 100 के आंकड़े तक

हरमनप्रीत की यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पुरुष T20I क्रिकेट में अभी तक कोई कप्तान 100 मैचों में कप्तानी नहीं कर पाया है। पुरुषों में नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस 91 T20I कप्तानी मैचों के साथ सबसे आगे हैं। रवांडा के क्लिंटन रुबागुम्या 90 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

इस तरह हरमनप्रीत ने 150 मैचों का आंकड़ा छूकर पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे तोड़ना किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होगा।

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा जारी

महिला एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड इस जीत के बाद और मजबूत हो गया है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अब तक भारत ने 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ एक जीत मिली है। भारत ने ग्रुप चरण में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ मिली एकतरफा जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास और बढ़ गया है।

सेमीफाइनल में भारत की नजरें

भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ लगातार जीत दर्ज की है। टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने की मजबूत स्थिति में है और अब उसकी नजरें खिताब की ओर हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास भी अंतिम चार में पहुंचने का मौका बना हुआ है। हांगकांग के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच से पहले उसका नेट रन रेट काफी बेहतर है, जिससे सेमीफाइनल की उसकी उम्मीदें बरकरार हैं।

मैच का नतीजा

पाकिस्तान: 55 रन (18.1 ओवर)

भारत: 56/3 (8.4 ओवर)

नतीजा: भारत 7 विकेट से जीता।

हरमनप्रीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

हरमनप्रीत कौर: 150 T20I मैचों में कप्तानी करने वाली पहली क्रिकेटर

पिछला कप्तानी रिकॉर्ड: 149 मैच, 86 जीत।