नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का मंच तैयार है। दोनों टीमों के बीच सीरीज 13 से 17 सितंबर 2026 तक खेली जाएगी। खास बात यह है कि तीनों मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होंगे। अफगानिस्तान इस सीरीज में आधिकारिक तौर पर घरेलू टीम है, हालांकि सभी मैच भारत में खेले जाएंगे।

श्रेयस अय्यर करेंगे भारत की कप्तानी

T20I सीरीज में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अफगानिस्तान की कमान इब्राहिम जादरान के हाथों में होगी। यह सीरीज दोनों टीमों के बीच इस साल की शुरुआत में खेले गए एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की ODI सीरीज के बाद हो रही है।

भारत के लिए यह सीरीज इसलिए भी अहम है क्योंकि यह महीने के आखिर में होने वाली Asian Games क्रिकेट प्रतियोगिता से पहले टीम के लिए उपयोगी तैयारी का मौका होगी।

भारत-अफगानिस्तान T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीनों T20I मुकाबले सितंबर में खेले जाएंगे।

पहला T20I - 13 सितंबर 2026

दूसरा T20I - 15 सितंबर 2026

तीसरा T20I - 17 सितंबर 2026

तीनों मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे।

सभी मैच नई दिल्ली में होंगे

इस तीन मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में खेले जाएंगे। यानी क्रिकेट फैंस को तीनों मैचों के लिए अलग-अलग शहरों की यात्रा नहीं करनी होगी। अफगानिस्तान को Future Tours Programme (FTP) के तहत इस सीरीज के लिए निर्धारित घरेलू टीम बनाया गया है। हालांकि, मुकाबलों की मेजबानी भारत कर रहा है।

LIVE टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली T20I सीरीज के एक्सक्लूसिव टीवी ब्रॉडकास्ट राइट्स Sony Sports Network के पास हैं। इसका मतलब है कि फैंस Sony Sports Network के चैनलों पर तीनों मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे।

मोबाइल पर LIVE स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जो दर्शक मुकाबले टीवी पर नहीं देख पाएंगे, वे ऑनलाइन भी भारत-अफगानिस्तान T20I मैचों का आनंद ले सकते हैं। सीरीज के मुकाबलों की LIVE स्ट्रीमिंग FanCode की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।

भारत के लिए सीरीज क्यों है अहम?

भारत के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ यह तीन मैचों की सीरीज आगामी Asian Games को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टीम को बड़े टूर्नामेंट से पहले T20 फॉर्मेट में अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा। वहीं, अफगानिस्तान की टीम भी भारतीय परिस्थितियों में अपनी रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखना चाहेगी।