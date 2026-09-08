मोहाली: मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी ऑलराउंडर नमन धीर ने 8 सितंबर को अमृतसर सूरमाज की ओर से मोहाली किंग्स के खिलाफ ऐसी तूफानी पारी खेली कि गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। धीर ने सिर्फ 64 गेंदों में 173 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 12 छक्के और 16 चौके शामिल रहे।

पहले ओवर में तीन डॉट गेंद, फिर बरपा कहर

मोहाली किंग्स के कप्तान रामंदीप सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अमृतसर सूरमाज के लिए ओपनिंग करने उतरे नमन धीर को शुरुआत में ही तीन लगातार डॉट गेंदों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद धीर ने अपना गियर बदल दिया। अगले ओवर में उन्होंने दो छक्के जड़कर अपने तेवर दिखा दिए। पावरप्ले खत्म होने तक धीर सिर्फ 19 गेंदों में 53 रन बना चुके थे।

38 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

धीर ने पारी के 12वें ओवर में लवदीप चट्ठा के खिलाफ जमकर हमला बोला। खास बात यह रही कि यही गेंदबाज पारी की शुरुआत में धीर को लगातार तीन डॉट गेंदें डाल चुका था। धीर ने उसी ओवर में चट्ठा की गेंदों पर दो चौके और लगातार तीन छक्के जड़ दिए। चट्ठा से एक नो-बॉल भी हुई और इस ओवर में कुल 30 रन आए। इसके बाद धीर ने सिर्फ 38 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया।

54 गेंदों में 150 रन, गेंदबाजों की बढ़ी मुश्किल

धीर का तूफान यहीं नहीं रुका। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी दो छक्के लगाए, हालांकि वह जल्द ही तेजप्रीत सिंह का शिकार हो गए। इसी ओवर में तेजप्रीत ने तीन छक्के दिए, जिसमें दो धीर के बल्ले से आए। 16वें ओवर में धीर ने हरप्रीत बराड़ के खिलाफ दो छक्के जड़कर सिर्फ 54 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए।

आखिरी ओवर में खत्म हुई 173 रन की पारी

अभय चौधरी ने 10 गेंदों में 20 रन का योगदान दिया। वहीं नमन धीर की विस्फोटक पारी आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर समाप्त हुई।धीर ने 64 गेंदों में 173 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। उनकी इस पारी की बदौलत अमृतसर सूरमाज ने 20 ओवर में 279/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि, Sher-e-Punjab T20 League के रिकॉर्ड को आधिकारिक T20 रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता। इस पारी के दौरान धीर वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से भी चूक गए।

Goyal की चार विकेट की पारी भी नहीं आई काम

अमृतसर सूरमाज के बल्लेबाजों के खिलाफ आयुष गोयल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए, लेकिन नमन धीर की तूफानी पारी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। सूरमाज ने 279/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे मोहाली किंग्स के सामने 280 रन का लक्ष्य था।

212 रन ही बना सकी मोहाली किंग्स

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहाली किंग्स की ओर से जसकरणवीर पॉल ने 41 गेंदों में 76 रन की शानदार पारी खेली। वहीं अनमोलप्रीत सिंह ने 25 गेंदों में 52 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की कोशिशों के बावजूद मोहाली किंग्स की टीम 20 ओवर में 212/9 रन ही बना सकी। इस तरह अमृतसर सूरमाज ने मुकाबला 67 रन से जीत लिया।

IPL में MI के लिए बढ़ी उम्मीदें

नमन धीर की इस पारी ने मुंबई इंडियंस के लिए भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद IPL के अगले सीजन में उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने की मांग और मजबूत हो सकती है। धीर ने Sher-e-Punjab T20 League में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उससे उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है।