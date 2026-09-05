नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का हाई-वोल्टेज मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा, जो पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में अब तक कोई हासिल नहीं कर सका है।

हरमनप्रीत पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही 150 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन जाएंगी। वह इस उपलब्धि के बेहद करीब हैं और इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभालते हुए अपना 150वां टी20I बतौर कप्तान पूरा करेंगी।

150 T20I में कप्तानी करने वाली पहली क्रिकेटर बनेंगी हरमनप्रीत

हरमनप्रीत कौर ने 2012 में भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। अब करीब डेढ़ दशक लंबे नेतृत्व करियर के बाद वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले हरमनप्रीत ने 149 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है। इनमें भारत ने 86 मुकाबले जीते, जबकि 57 मैचों में उसे हार मिली। एक मुकाबला टाई रहा और पांच मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला।

पुरुष क्रिकेट में भी कोई कप्तान उनके करीब नहीं

हरमनप्रीत की इस उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुरुष क्रिकेट में भी कोई कप्तान इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है।

पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस सबसे ज्यादा 91 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। उनके बाद रवांडा के क्लेटस रुबागुम्या ने 90 और पाकिस्तान के बाबर आजम ने 85 टी20I में कप्तानी की है। यानी हरमनप्रीत इस मामले में पुरुष और महिला क्रिकेट के सभी कप्तानों से काफी आगे निकल जाएंगी।

महिला क्रिकेट में भी हरमनप्रीत सबसे आगे

महिला टी20 क्रिकेट में भी हरमनप्रीत की कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद खास है। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी श्रीलंका की चामरी अटापट्टू हैं, जिन्होंने 121 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपनी टीम की कप्तानी की है।

रवांडा की मैरी बिमेनियिमाना 101 मैचों में कप्तानी के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग ने 100 टी20I में टीम की कमान संभाली थी। लैनिंग संन्यास ले चुकी हैं।

भारत पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूत

हरमनप्रीत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अलावा भारत के लिए भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला अहम है। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ लगातार जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम पर दबाव अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन भारत-पाकिस्तान मुकाबले की वजह से इस मैच पर सभी की नजरें रहेंगी।

दीप्ति शर्मा भी हासिल कर चुकी हैं बड़ा मुकाम

हरमनप्रीत की उपलब्धि भारतीय टीम के लिए एक और बड़े मील के पत्थर के तुरंत बाद आ रही है। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ अपना 150वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। अब पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत के पास कप्तानी में 150 मैच पूरे करने का ऐतिहासिक मौका है।

स्मृति मंधाना भी बना सकती हैं बड़ा रिकॉर्ड

भारत-पाकिस्तान मुकाबले में सिर्फ हरमनप्रीत ही नहीं, बल्कि स्मृति मंधाना की नजरें भी एक बड़े रिकॉर्ड पर होंगी। हांगकांग के खिलाफ शानदार 124 रन की पारी खेलने वाली मंधाना को महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने के लिए सिर्फ 78 रन की जरूरत है। वह न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स के 4,758 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर महिला टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन सकती हैं।

मुनीबा अली के पास भी दो बड़े रिकॉर्ड का मौका

पाकिस्तान की विकेटकीपर-बल्लेबाज मुनीबा अली भी इस मुकाबले में व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। उन्हें 100 टी20 इंटरनेशनल मैच पूरे करने के लिए सिर्फ दो और मैच खेलने हैं। इसके अलावा उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में पाकिस्तान की किसी महिला बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा टी20I रनों के रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए 31 रन की जरूरत है।