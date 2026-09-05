दुबई: Women’s Asia Cup 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें शनिवार, 5 सितंबर को आमने-सामने होंगी। Group A के इस अहम मुकाबले का आयोजन Dubai International Cricket Stadium में होगा। भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

Women’s Asia Cup में Head-to-Head

कुल मुकाबले: 7

भारत की जीत: 6

पाकिस्तान की जीत: 1

टाई/नो रिजल्ट: 0

भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है

Harmanpreet Kaur की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। भारत ने Thailand और Hong Kong के खिलाफ लगातार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। Hong Kong के खिलाफ भारत ने 137 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में Smriti Mandhana ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 124 रन की पारी खेली थी। अब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।

पाकिस्तान के लिए मुकाबला बेहद अहम

Pakistan Women ने टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है। टीम ने Thailand के खिलाफ जीत दर्ज की थी और अब भारत के खिलाफ जीत के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। हालांकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड उसे चिंता में डाल सकता है। दोनों टीमों के बीच मुकाबले में हमेशा दबाव और रोमांच देखने को मिलता है।

कब और कहां देखें

Women’s Asia Cup 2026: IND vs PAK

तारीख: शनिवार, 5 सितंबर 2026

स्थान: Dubai International Cricket Stadium, Dubai, UAE

समय: रात 8:00 बजे IST, स्थानीय समय: शाम 6:30 बजे

लाइव स्ट्रीमिंग: SonyLIV ऐप और वेबसाइट

लाइव टेलीकास्ट: Sony Sports Network.

भारत की नजर जीत की हैट्रिक पर

भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला टीम के लिए अपनी लय और आत्मविश्वास को और मजबूत करने का मौका होगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला अगले दौर की राह आसान करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आंकड़ों में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी है, लेकिन भारत-पाकिस्तान मुकाबले में रिकॉर्ड से ज्यादा दबाव और उस दिन का प्रदर्शन मायने रखता है। ऐसे में Dubai में होने वाली इस टक्कर पर सभी की नजरें रहेंगी।