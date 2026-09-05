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दुबई: महिला एशिया कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। 5 सितंबर को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन पर समेटने के बाद 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत ने 56 रन का लक्ष्य महज 8.4 ओवर में हासिल कर लिया, यानी 68 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया।

पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही और टीम ने बिना विकेट गंवाए 27 रन भी बना लिए थे। लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा शिकंजा कसा कि पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते चले गए।

शफाली वर्मा ने मुनीबा अली को 13 रन पर आउट कर पाकिस्तान के पतन की शुरुआत की। इसके बाद श्री चरणी ने 3/7 और प्रेमा रावत ने 3/9 के शानदार स्पेल से पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। दीप्ति शर्मा ने भी 2 विकेट लेकर सिर्फ 5 रन दिए।

पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रन पर ऑलआउट हो गई। यह महिला T20I क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे कम स्कोर भी रहा। शवाल जुल्फिकार ने सर्वाधिक 14 रन बनाए, जबकि मुनीबा अली ने 13 रन की पारी खेली।

भारत के टॉप ऑर्डर ने भी किया निराश

56 रन के बेहद छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जल्दबाजी में रन बनाने की कोशिश में भारतीय शीर्ष क्रम के कुछ विकेट गिर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए मुकाबला रोमांचक होता नजर आया।

हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने स्थिति संभाल ली। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए भारत को आसान जीत तक पहुंचाया।

हरमनप्रीत ने रिकॉर्ड मैच में संभाली पारी

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हरमनप्रीत कौर के लिए बेहद खास रहा। उन्होंने बतौर कप्तान अपना 150वां T20I मैच खेला और इस उपलब्धि को जीत के साथ यादगार बनाया।

हरमनप्रीत 18 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि दीप्ति शर्मा ने नाबाद 12 रन की पारी खेली। भारत ने 8.4 ओवर में 56 रन बनाकर मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया।

फातिमा सना की कोशिश भी नहीं आई काम

पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने गेंद से जरूर कुछ संघर्ष किया। उन्होंने शुरुआती दौर में 3 विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन 55 रन के बेहद छोटे स्कोर का बचाव करना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। भारत ने अंत में आसानी से लक्ष्य हासिल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बादशाहत बरकरार रखी।

महिला एशिया कप में भारत का पाकिस्तान पर 7-1 का रिकॉर्ड

इस जीत के साथ महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया है। दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में अब भारत का पलड़ा 7-1 से भारी है। भारत ने ग्रुप स्टेज में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ जीत दर्ज की है। टीम का सेमीफाइनल स्थान भी मजबूत हो चुका है।

सेमीफाइनल में भारत की नजरें खिताब पर

भारत अब टूर्नामेंट के सेमीफाइनल पर ध्यान केंद्रित करेगा। टीम ने ग्रुप चरण में अपने मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ मिली एकतरफा जीत ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास भी सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता खुला है। हांगकांग के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले से पहले उसका नेट रन रेट काफी बेहतर है, इसलिए वह अंतिम चार में जगह बनाने की मजबूत स्थिति में है।