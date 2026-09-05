नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें Women’s Asia Cup 2026 के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में आमने-सामने होंगी। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने टीम इंडिया को खास सलाह दी है। उन्होंने खिलाड़ियों से बाहरी दबाव और शोर से दूर रहते हुए सिर्फ अपनी तैयारी, भूमिका और क्रिकेट पर ध्यान देने को कहा है।

मिताली राज ने टीम इंडिया को दी खास सलाह

दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले मिताली राज ने टीम इंडिया को मानसिक रूप से मजबूत रहने का संदेश दिया। पूर्व भारतीय कप्तान ने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वे मैदान के बाहर होने वाली चर्चाओं और उम्मीदों को खुद पर हावी न होने दें। मिताली ने Times of India से बातचीत में कहा, 'आप क्रिकेट की तैयारी करें, शोर की नहीं।'

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खिलाड़ी लोगों की बातों और बाहरी माहौल को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी और प्रतिक्रिया पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मिताली ने कहा, 'हम इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग बाहर क्या कहते हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी, संवाद और दबाव में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं।'

भारत-पाकिस्तान मुकाबले का दबाव अलग होता है

मिताली राज ने माना कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ एक सामान्य क्रिकेट मुकाबला नहीं होती। दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मैच के साथ भावनाएं, राष्ट्रीय गौरव और अतिरिक्त दबाव जुड़ा रहता है। हालांकि, उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि मैदान पर उतरने के बाद इसे आखिरकार एक क्रिकेट मैच की तरह ही लेना चाहिए।

पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों को बाहरी उम्मीदों और दबाव को अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनके मुताबिक, अतिरिक्त दबाव खिलाड़ियों के लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है।

“मैदान पर पहुंचने के बाद यह एक क्रिकेट मैच है”

मिताली ने भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के भावनात्मक पहलू को स्वीकार करते हुए खिलाड़ियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि मुकाबले से पहले माहौल चाहे कितना भी भावनात्मक और दबाव वाला हो, लेकिन मैदान की सीमा रेखा पार करने के बाद खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर होना चाहिए। उनका संदेश साफ था कि टीम को बाहरी चर्चाओं के बजाय अपनी रणनीति और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए।

भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है

टीम इंडिया Women’s Asia Cup 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी है। ग्रुप स्टेज में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और थाईलैंड के बाद हांगकांग के खिलाफ भी बड़ी जीत दर्ज की। हांगकांग के खिलाफ भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया था। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी उसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ Women’s T20I में रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 3 जीत हैं। यानी आंकड़ों में भारतीय टीम का पड़ोसी टीम पर स्पष्ट दबदबा रहा है। हालांकि, मिताली राज का मानना है कि पुराने रिकॉर्ड या बाहरी उम्मीदों के बजाय टीम को मौजूदा मुकाबले पर ध्यान देना चाहिए।

एशिया कप जीतना भारत की बड़ी प्राथमिकता

भारत के लिए Women’s Asia Cup 2026 सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं है। पिछली बार खिताब गंवाने के बाद भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी वापस हासिल करना चाहेगी। एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए आगामी बड़े बहु-खेल आयोजनों की तैयारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपने प्रदर्शन से मजबूत दावेदारी पेश कर चुकी है।

मिताली के संदेश का सार

मिताली राज का संदेश टीम इंडिया के लिए बिल्कुल स्पष्ट है—भारत-पाकिस्तान मुकाबले की भावनाओं और बाहरी शोर को खुद पर हावी न होने दें। खिलाड़ियों को अपनी तैयारी, अपनी भूमिका और दबाव में सही प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जीत टीम को नॉकआउट चरण से पहले अतिरिक्त आत्मविश्वास दे सकती है। ऐसे में मिताली की सलाह भारतीय खिलाड़ियों के लिए मानसिक रूप से अहम साबित हो सकती है।