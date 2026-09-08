नई दिल्ली: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को Asia Cup 2026 में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। ताजा महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति ने दो पायदान की छलांग लगाते हुए छठा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, उनकी भारतीय साथी श्री चरणी ने नंबर-1 की अपनी स्थिति बरकरार रखी है।

एशिया कप में दीप्ति का शानदार प्रदर्शन

दीप्ति शर्मा मौजूदा Asia Cup में शानदार फॉर्म में चल रही हैं। उन्होंने अब तक तीन मुकाबलों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं और भारत को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का असर ताजा T20I गेंदबाजी रैंकिंग में भी देखने को मिला। दाएं हाथ की स्पिनर दीप्ति ने दो स्थान की छलांग लगाकर छठा नंबर हासिल किया है।

श्री चरणी अब भी नंबर-1

श्री चरणी ने महिला T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना नंबर-1 स्थान बरकरार रखा है। इस तरह भारत की दो गेंदबाज शीर्ष दो स्थानों पर नहीं, बल्कि नंबर-1 और नंबर-6 पर हैं। दीप्ति शर्मा इससे पहले पिछले साल दिसंबर में T20I गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल कर चुकी हैं। अब वह श्री चरणी से सिर्फ 60 रेटिंग अंक पीछे हैं। श्री चरणी और दीप्ति के बीच रैंकिंग में सोफी एक्लेस्टोन, चार्ली डीन, नोंकुलुलेको म्लाबा और लॉरेन बेल मौजूद हैं।

इन गेंदबाजों को भी हुआ फायदा

एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली कई अन्य गेंदबाजों को भी ताजा T20I रैंकिंग में फायदा हुआ है। बांग्लादेश की मारुफा अख्तर ने 19 पायदान की बड़ी छलांग लगाई और अब वह 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं, चमारी अटापट्टू पांच स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 28वें नंबर पर पहुंच गई हैं।

बांग्लादेश की सुल्ताना खातून ने भी नौ स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 37वां स्थान हासिल किया है। थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग चार स्थान ऊपर चढ़कर 47वें नंबर पर पहुंचीं, जबकि उनकी टीम की साथी सुलीपॉर्न लाओमी ने 10 स्थान की छलांग लगाकर 53वां स्थान हासिल किया।

बांग्लादेश की बल्लेबाजों को भी फायदा

ताजा T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में भी बांग्लादेश की खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। सोभाना मोस्तारी तीन स्थान ऊपर चढ़कर 36वें नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि दिलारा अख्तर ने पांच पायदान की छलांग लगाकर 62वां स्थान हासिल किया है।

ODI रैंकिंग में भी हुआ बड़ा बदलाव

इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच घरेलू सीरीज खत्म होने के बाद ताजा ODI रैंकिंग में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इंग्लैंड की स्टैंड-इन कप्तान चार्ली डीन ने ODI ऑलराउंडरों की रैंकिंग में एक स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से नौवां स्थान हासिल किया है।

उन्होंने ODI गेंदबाजों की रैंकिंग में भी दो स्थान का सुधार किया और संयुक्त रूप से 11वें नंबर पर पहुंच गईं। आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में चार्ली डीन ने 3 विकेट लिए थे।

लॉरेन फाइलर और कारा मरे को भी फायदा

इंग्लैंड की लॉरेन फाइलर ने ODI गेंदबाजों की रैंकिंग में 14 पायदान की बड़ी छलांग लगाई और अब वह 39वें स्थान पर हैं। वहीं, आयरलैंड की कारा मरे ने 16 स्थान की छलांग लगाकर 50वां स्थान हासिल किया है।

एमी हंटर को बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे बड़ा फायदा

ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग में आयरलैंड की युवा खिलाड़ी एमी हंटर सबसे बड़ी लाभार्थी रहीं। उन्होंने नौ स्थान की छलांग लगाकर 11वां स्थान हासिल किया है। इंग्लैंड की माइया बाउचियर 13 स्थान ऊपर चढ़कर 42वें नंबर पर पहुंचीं। वहीं, सोफिया डंकली ने 26 पायदान की बड़ी छलांग लगाकर 43वां स्थान हासिल किया।