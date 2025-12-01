नई दिल्ली : भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद पेशेवर क्रिकेट में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और टीम के आने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैचों में बड़ौदा का नेतृत्व करेंगे। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के एक अंदरूनी सूत्र ने IANS को इस बात की पुष्टि की।

पंड्या को श्रीलंका के खिलाफ भारत के एशिया कप सुपर फोर मुकाबले के दौरान चोट लगी थी और तब से वह मैदान से बाहर हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI और T20I सीरीज में नहीं खेल पाए थे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही 50 ओवर की सीरीज के लिए भी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, ऑलराउंडर को RTP (रिटर्न टू प्ले) क्लीयरेंस मिल गया है और वह बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बाहर हो गए हैं।

BCA के एक अधिकारी ने बताया, "क्रिकेट से लंबे गैप के बाद हार्दिक बड़ौदा के लिए खेलने जा रहे हैं और हमारे लिए अगले कुछ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच खेलेंगे।" बड़ौदा का मंगलवार को पंजाब से मैच होगा, इसके बाद गुरुवार और शनिवार को गुजरात और हरियाणा के खिलाफ मैच होंगे। हार्दिक अपने भाई क्रुणाल पांड्या की लीडरशिप वाली टीम में शामिल होंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20Is के लिए सिलेक्शन की रेस में शामिल होने के लिए हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देने का टारगेट रखेंगे।

बड़ौदा अपने शुरुआती SMAT मैच बंगाल से 6 विकेट और पुडुचेरी से 17 रन से हार गया था, लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जीत के साथ जीत की राह पर लौट आया। प्रज्ञान ओझा, जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, को बड़ौदा के लिए मैदान पर पांड्या के समय के दौरान उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है। अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सिलेक्शन पैनल उसी हिसाब से T20I टीम में उनके शामिल होने पर फैसला करेगी। प्रोटियाज के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ 9 दिसंबर से शुरू होगी, और BCCI इस हफ्ते कभी भी टीम की घोषणा कर सकता है।