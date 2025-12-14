स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में रविवार, 14 दिसंबर 2025, शाम 7:00 बजे खेला जाएगा। यह मुकाबला हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के लिए बेहद खास होने वाला है। दूसरे मैच में हार्दिक टी20 में 100 विकेट का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए थे, लेकिन धर्मशाला में होने वाले तीसरे मैच में उनके पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है।

अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम ठंडे मौसम के कारण खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कड़ाके की ठंड के बीच दोनों टीमें जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेंगी।

बड़ा रिकॉर्ड बनाने उतरेंगे हार्दिक पांड्या

अर्शदीप सिंह (107) और जसप्रीत बुमराह (101) के बाद हार्दिक पांड्या तीसरे भारतीय पुरुष गेंदबाज बनेंगे जो T20I में 100 विकेट पूरे करेंगे और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक विकेट की जरूरत है।

अगर उन्हें एक और विकेट मिलता है, तो पांड्या पुरुष T20I में 1000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज ऑलराउंडर बन जाएंगे। तीन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा पहले ही यह कमाल कर चुके हैं।

धर्मशाला पिच और मौसम रिपोर्ट

इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां गेंद बल्ले पर तेजी से आती है, जिससे बड़े शॉट लगाना आसान हो जाता है। वहीं मैच के दौरान मौसम ठंडा रहेगा। शाम 7 बजे के बाद तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे।