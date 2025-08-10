खेल डेस्क: एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में 9 से 28 सितंबर के बीच हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया की निगाहें खिताब पर हैं। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है, इसके बाद 14 सितंबर को बड़ा मुकाबला पाकिस्तान से होगा और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 19 सितंबर को ओमान से है। टीम इंडिया के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव की फिटनेस को लेकर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ समय पहले सूर्यकुमार यादव को जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करानी पड़ी थी, जिसके बाद वह अभी बेंगलुरु में रिहैब कर रहे हैं। उनकी एशिया कप तक फिट होने की उम्मीद है, लेकिन अगर वे पूरी तरह फिट नहीं हुए तो भारतीय टीम की कमान किसके हाथ में होगी, यह सवाल अब सबकी ज़ुबान पर है।







अगर सूर्यकुमार यादव फिट नहीं हुए तो टीम इंडिया की कप्तानी किसे मिलेगी?

अगर सूर्या एशिया कप में नहीं खेल पाए तो कप्तानी के लिए तीन खिलाड़ी सबसे आगे हैं। ये खिलाड़ी न केवल अच्छी कप्तानी क्षमता रखते हैं बल्कि टीम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं इन तीन दावेदारों के बारे में:

1. शुभमन गिल – युवा बल्लेबाज और भरोसेमंद कप्तान

शुभमन गिल एक युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहली बार भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली और इस दौरान उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी बल्कि कप्तानी में भी सभी का दिल जीत लिया। जब सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान बने थे, तब शुभमन गिल को उनकी उपकप्तानी दी गई थी, इसलिए माना जा रहा है कि अगर सूर्यकुमार फिट नहीं हुए तो एशिया कप में टीम की कमान शुभमन गिल को दी जा सकती है। टी20 में शुभमन गिल ने अब तक पांच मैचों में कप्तानी की है, जिनमें भारत ने चार मैच जीते और एक में हार का सामना किया। उनकी युवा ऊर्जा और समझदारी टीम के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है।

2. हार्दिक पांड्या – ऑलराउंडर और सफल कप्तान

हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। कप्तानी के मामले में भी उनकी मजबूत छवि है। उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया और दूसरे सीजन में फाइनल तक पहुंचाया। वर्तमान में वह मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और इस सीजन टीम को क्वालीफायर तक ले गए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हार्दिक ने कुल 16 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें भारत ने 10 मैच जीते, 5 में हार का सामना किया और एक मैच टाई रहा। उनके नेतृत्व में टीम से संतुलित और सफल प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।

3. अक्षर पटेल – अनुभवी ऑलराउंडर और कप्तानी में उभरता नाम

अक्षर पटेल भी कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में उपकप्तान की भूमिका निभाई है। आईपीएल में वह दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रह चुके हैं। अक्षर की गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग सभी क्षेत्रों में टीम को फायदा मिलता है। हालांकि उन्होंने अभी तक भारतीय टीम की कप्तानी नहीं की है, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

कप्तानी के लिए तीनों दावेदारों के बीच तुलना

खिलाड़ी मैच (टी20I) जीत हार अनुभव कप्तानी का प्रदर्शन शुभमन गिल 5 4 1 युवा सकारात्मक और आशाजनक हार्दिक पांड्या 16 10 5 मध्यम सफल और संतुलित अक्षर पटेल - - - अच्छा आईपीएल में कप्तानी

क्या होगा अगर सूर्यकुमार यादव फिट नहीं हुए?

अगर सूर्यकुमार यादव एशिया कप तक फिट नहीं हो पाते हैं तो टीम इंडिया को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। कप्तान के रूप में किसी नए चेहरे को मैदान पर उतरना होगा जो दबाव में सही फैसले ले सके। शुभमन गिल की युवा ऊर्जा, हार्दिक पांड्या का अनुभव और अक्षर पटेल की संतुलित कप्तानी विकल्पों के बीच टीम मैनेजमेंट को अच्छा चुनाव करना होगा।