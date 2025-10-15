चेन्नई: भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा है कि गुवाहाटी में आगामी टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए विदेश जैसी परिस्थितियों वाला मुकाबला साबित हो सकता है। उन्होंने देश में स्थायी टेस्ट केंद्र और अच्छी पिचों की जरूरत पर भी जोर दिया।

गुवाहाटी का बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे नया टेस्ट स्थल बन जाएगा और 22 से 26 नवंबर तक विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के दूसरे और अंतिम मैच की मेजबानी करेगा, जिसमें गत विजेता दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम से भिड़ेगी।

अश्विन ने कहा, 'मैं इस मैदान पर खेलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्थायी टेस्ट केंद्र बनाने का विचार बेहद जरूरी है। मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों में से किसी ने भी यहां लाल गेंद से टेस्ट नहीं खेला है। गुवाहाटी की परिस्थितियां भारतीय टीम के लिए भी नई होंगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'दक्षिण अफ्रीका स्पिन के मामले में बहुत मजबूत नहीं है और उनके पास ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जो स्पिन को अच्छे से खेल सकें। लेकिन हमें टेस्ट केंद्रों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। ईडन गार्डन्स और गुवाहाटी में मैच खेलना केवल दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि परिस्थितियों से परिचित होने का भी मामला है।'

अश्विन ने यह भी बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पिचें अलग तरह की होती हैं। उन्होंने कहा, 'पूर्वी भारत की पिचों में ज्यादा उछाल नहीं होता। विकेट खराब नहीं होते, लेकिन इनकी जानकारी होना घरेलू टीम के लिए जरूरी है। किसी भी स्टेडियम में टेस्ट मैच का आयोजन केवल भीड़ जुटाने के लिए नहीं होता, बल्कि खेल की परिस्थितियों को समझने से जुड़ा होता है।'