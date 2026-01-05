सिडनी: एशेज 2025-26 के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर अपना दबदबा कायम रखते हुए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले की पहली पारी में स्टोक्स खाता भी नहीं खोल सके और स्टार्क की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, हालांकि जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच शतकीय साझेदारी जरूर बनी। ब्रूक के आउट होने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर आए, लेकिन वह 11 गेंदों तक टिकने के बावजूद खाता नहीं खोल पाए।

स्टार्क की गेंद पर स्टोक्स का अंत

पारी के 51वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पिच पर गिरने के बाद तेजी से उछली। स्टोक्स उछाल को संभाल नहीं सके और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। अंपायर ने शुरुआत में आउट नहीं दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने डीआरएस लिया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर गई थी और स्टोक्स को पवेलियन लौटना पड़ा।

आर अश्विन का रिकॉर्ड टूटा

इस विकेट के साथ ही मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में यह 14वां मौका था जब स्टार्क ने बेन स्टोक्स को आउट किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन के नाम था, जिन्होंने स्टोक्स को 13 बार आउट किया था। अब स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में स्टोक्स को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

टेस्ट में बेन स्टोक्स को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज

मिचेल स्टार्क- 14

आर अश्विन- 13

नाथन लायन- 10

रविंद्र जडेजा- 8

सीरीज में स्टार्क का दबदबा

मिचेल स्टार्क इस एशेज सीरीज में अब तक के सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए हैं। बेन स्टोक्स का विकेट इस सीरीज में उनका 28वां विकेट रहा है, जबकि कोई अन्य गेंदबाज अभी तक 20 विकेट का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। स्टार्क इस सीरीज में दो बार पांच विकेट हॉल ले चुके हैं और एक पारी में 7 और 6 विकेट झटकने वाले इकलौते गेंदबाज भी हैं।

