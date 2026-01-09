स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका खेल नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास और सिर्फ वनडे खेलने के फैसले पर सवाल उठे हैं। इसी बीच विराट के भाई विकास कोहली ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया, जिसे फैंस ने सीधे तौर पर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर निशाना माना। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया।

विकास कोहली का पोस्ट बना चर्चा का विषय

विकास कोहली ने सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए लिखा,“लगता है लोगों की दाल-रोटी नहीं चलती, बिना विराट कोहली का नाम लिए।” हालांकि उन्होंने किसी ‘एक्सपर्ट’ का जिक्र नहीं किया, लेकिन क्रिकेट फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे संजय मांजरेकर की हालिया टिप्पणी का जवाब माना। विकास पहले भी कई मौकों पर विराट के समर्थन में खुलकर सामने आते रहे हैं, और यह पोस्ट भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।

संजय मांजरेकर की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला तब गरमाया जब संजय मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के फैसले पर सवाल उठाए। मांजरेकर ने कहा कि कोहली ने अपने करियर के आखिरी पांच सालों में टेस्ट क्रिकेट में औसत गिरने की वजह तलाशने और खुद को फिर से ढालने की पर्याप्त कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज की असली परीक्षा लेता है, जबकि वनडे क्रिकेट टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए “सबसे आसान फॉर्मेट” माना जा सकता है। मांजरेकर की यह टिप्पणी कई कोहली फैंस को नागवार गुजरी।

‘फैब 4’ की तुलना और कोहली का जिक्र

मांजरेकर की बातों में जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण भी शामिल था। उन्होंने कहा कि जब ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, तब कोहली का इस फॉर्मेट से दूरी बनाना उन्हें निराश करता है। इसी तुलना ने बहस को और तेज़ कर दिया, क्योंकि कभी विराट कोहली को ‘फैब 4’ में सबसे आगे माना जाता था।

फैंस ने विकास के पोस्ट को बताया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर विराट के समर्थकों ने विकास कोहली के पोस्ट को “सटीक” और “करारा जवाब” बताया। कई यूज़र्स ने कहा कि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स जानबूझकर विराट का नाम लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी माना कि मांजरेकर की आलोचना उनके निजी विश्लेषण का हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत हमला नहीं माना जाना चाहिए।

वनडे वापसी पर रहेगी नजर

इस विवाद के बीच विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद यह सीरीज़ उनके करियर के अगले चरण की अहम झलक मानी जा रही है। मैदान पर उनका प्रदर्शन ही अंततः इन तमाम बहसों का सबसे मजबूत जवाब देगा।